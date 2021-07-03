Паучок-барометр: народные приметы на 3 июля

В народном календаре 3 июля — Мефодий Перепелятник, паутинный день, праздник перепелятников, погодоуказатель.

Фото: w-dog.ru

Самым главным в этот день считалось не покидать пределы дома. Говорят, что третье июля был очень жарким днём, поэтому народ отдавал предпочтение домашним посиделкам, а не гулянью на улице. Надеемся, что так и будет, прогноз на выходные дни — настоящее жаркое лето.

Наши предки привыкли называть третье июля Паутинным днем. Пауков в этот день нельзя было трогать, разрешалось просто наблюдать за их паутиной. С давних пор подмечено, что они лучше любого барометра угадывают погоду за два-три дня:

если паук не раскидывает свои сети для ловли насекомых, то будет дождь или сильный ветер;

перед наступлением непогоды пауки нередко сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно прячутся в щели;

увидели паука за работой — значит, погода в ближайшее время наладится;

если паук плетёт сети с особым старанием, то наступают ясные и солнечные дни.

Запреты дня

Третьего июля нельзя ссориться, особенно с родными и близкими людьми. Этот день считается днем примирения, поэтому постарайтесь наладить отношения с людьми, с которыми они у вас натянутые.

Не завидуйте успехам других людей. Смотрите на это с другой стороны. Если кому-то повезло, значит, так было нужно. Избегайте ненависти, ибо она ни к чему вас не приведёт. Более того, ненависть может уничтожить вас. Также в этот день запрещается выбрасывать остатки еды со стола. Все, что вы не доели, отдайте бездомным животным.

Охота на охоту

В этот день любители перепелиного промысла охотились на перепелов. Если удавалось поймать хоть одну птицу, то весь год охота будет удачной.

Фото: erbirds.ru

Вопрос лесному эху

Дети на Мефодия обращались к лесному эху, загадывая о предстоящей погоде. «Гнилая колода, гнилая колода, будет завтра погода? Если будет — отгукнись, а не будет — заикнись», ‒ кричали ребятишки. Если слышался чистый и звонкий отголосок, то ближайшие дни будут тёплыми и ясными, неясный отголосок — быть дождю. По мнению наших предков, эхо — это голос нечистой силы. Если его слышали у воды, то это отзывался водяной, в лесу — леший, у домов — домовой, у овинов — овинник, у бань — банник.

Фото: fotokto.ru

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