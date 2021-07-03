В Бийске горят производственные помещения предприятия «Алтайский бройлер»

В цехе компании «Алтайский бройлер» в Бийске произошёл крупный пожар. Его площадь составила 2 тыс. кв. м.

Фото: скриншот видео «ВКонтакте»

У здания обрушилась кровля.

«Очевидно, что сообщение о происшествии поступило с опозданием и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже открытым огнем горела кровля цеха (металл по деревянной обрешётке), произошло частичное обрушение. Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно. Площадь возгорания более 2500 квадратных метров. Из опасной зоны пожарными была эвакуирована техника. Для бесперебойной подачи воды проложены магистральный линии от водоисточников. На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Пожар локализован», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Известно, что птицефабрику «Алтайский бройлер» в 2018 году купила группа «Черкизово». Сумма сделки составила 4,6 млрд руб. На официальном сайте компании указано, что «Алтайский бройлер» — один из крупнейших производителей на рынке мяса птицы в Сибирском федеральном округе. Ежегодно он производит около 67 тыс. тонн продукции в живом весе. Группа «Черкизово» намеревалась нарастить мощности до 116 тыс. тонн в год.