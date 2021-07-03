Вячеслав Франк поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Сегодня, 3 июля, исполняется 85 лет со дня образования подразделений Госавтоинспекции. Вячеслав Франк поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

Глава города отметил, что главным в снижении аварийности на дорогах остаётся ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям всего личного состава ГИБДД:

«Несмотря на постоянно возрастающую интенсивность движения на городских улицах, вы достойно несёте службу, выполняя масштабный комплекс задач по обеспечению безопасности на дорогах и профилактике дорожно-транспортных происшествий. В их решении все большую роль играют современные технические средства, но главным по-прежнему остается ответственное и добросовестное отношение к своему делу», – подчеркнул Вячеслав Франк.

В торжественном обращении на официальном сайте Барнаула он выразил уверенность в последующей безукоризненной работе представителей дорожной полиции на территории города.

«От всей души благодарю вас за ваш труд, мужество, выдержку и профессионализм. Уверен, что вы продолжите делать всё возможное для надёжной защиты прав и интересов участников дорожного движения, обеспечения безопасности своих земляков.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, успешного продвижения по службе, достижения всех поставленных целей», – пожелал глава города Вячеслав Франк.