Грустный кот Степан стал новым мемом в соцсетях

Усатый-полосатый с Украины вполне может составить конкуренцию знаменитому Grumpy Cat из Аризоны.

Фото: страница loveyoustepan в Инстаграм.

В июне в TikTok стал популярным ролик с котом, который сидит на стуле возле стола и смотрит на коктейль под грустную музыку. Видео с усатым умилило многих и котик настоящей звездой соцсетей, подборку которых выложил портал mail.ru.

Оказалось, что зовут грустного кота Степан. Ему 13 лет и он и он живет со своей хозяйкой на Украине. В его аккаунтах в TikTok и Instagram можно увидеть, как кот «грустит» под русский шансон или популярные русскоязычные и зарубежные поп-хиты. По словам хозяйки кота, он очень любит сидеть на стуле возле стола и частенько там засыпает, а потому она просто включает соответствующую музыку и меняет бокалы с напитками, пока снимает видео. Ролики со Степаном в главной роли набирают больше 10 тысяч просмотров! Пользователи со всего мира оценили настроение Степана и сделали его героем актуальных мемов про одиночество, трудовые будни и неинтересные вечеринки.

Надеемся, что вы, в отличие от Степана, не грустите в такой чудесный тёплый день и весело проводите время!