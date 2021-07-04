Сеем редис и собираем липовый цвет: народные приметы на 4 июля

В народном календаре 4 июля — Ульянов день, по приметам — лучший день для сбора липового цвета.

Фото: pixabay.com

Растение использовали для того, чтобы вылечить болезнь, или же просто для чайной церемонии. Народ запасался липой на зимний период, чтобы пить чаи.

На Ульяна повторно сеяли редиску, настоем помидорных листьев или чеснока обрабатывали цветы и посевы от вредителей.

Фото: pixabay.com

Запреты дня

Запрещается в этот день ссориться и перечить дорогому человеку, в противном случае это может закончиться очень плохо. Даже в поездках не разлучайтесь на короткое время, будьте всегда вместе.

В этот день нельзя представлять себя с другим человеком. Наши предки говорили, что подобные мысли могут привести к тому, что вы останетесь один до конца жизни. Не стоит рисковать.

Приметы дня

Ночная роса не просыхает — к грозе.

Утром водяная лилия едва над водой поднимается — после обеда пойдёт дождь.

Гром протяжно гремит — к затяжному ненастью.

Если после дождя солнышко ярко светит и припекает, то к вечеру опять пойдёт дождь.

Если камни начали отпотевать, то скоро выпадут осадки.

Листья папоротника книзу закручиваются — к ясной погоде, расправляются — к сырой.

Облака стягиваются — к ненастью.

Радуга с востока на запад протянулась — к хорошей погоде.

Около звёзд красные и белые круги — к погожим денькам.

Облака высокие и медленно двигаются — будет хорошая погода.

Рождённый четвёртого июля будет вынужден пройти через многие испытания судьбы.

В этот день нельзя начинать новые дела, а если в путь собрались — не стоит ждать ничего хорошего.