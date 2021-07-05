Два новых детских сада открылись в Барнауле

Их построили в рамках нацпроекта «Демография» за 545 миллионов рублей.

Фото: Михаил Полубедов / «Вечерний Барнаул»

Сегодня, 5 июля 2021 года, детские сады-ясли № 278 и № 274 на улице Сергея Ускова начали принимать детей. Всего дошкольные учреждения могут принять 610 малышей, в том числе 280 детей ясельного возраста.

В детских садах предусмотрены музыкальный и спортивный залы, изостудия, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, методический кабинет, кабинет индивидуальных занятий, а также мультстудия.

Учреждения оснащены пандусом, лифтом для инвалидов-колясочников, туалетной комнатой для инвалидов.

Их готовность к открытию 3 июля проверили заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко и депутат АКЗС Дмитрий Аганов.

По словам Александра Артемова, всего в рамках нацпроекта «Демография» в Барнауле появится 9 новых детских садов. Всего за 2 года дополнительно откроют 2 795 мест в дошкольных учреждениях, в том числе порядка 1100 мест для детей ясельного возраста.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в Барнауле функционируют 154 муниципальных дошкольных образовательных организации, которые посещают около 40 тысяч детей. Обеспечен 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет.