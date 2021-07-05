Спад активности клещей отмечается в Алтайском крае

За прошедшую неделю в регионе от присасывания клещей пострадали 383 человека.

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С 5 апреля 2021 года, с начала сезона активности клещей, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 7 966 человек, из них 2 288 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших 2 286 человек — жители Барнаула, из них 434 ребёнка до 14 лет. Всем подлежащим детям введён иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

С начала эпидсезона зарегистрировано 211 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 45 детей до 14 лет и семь случаев подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у двух детей до 14 лет. Комиссионно подтверждены два случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у одного ребёнка до 14 лет. На сегодняшний день в стационарах края находятся пять больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, среди них один больной с тяжёлой формой заболевания.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 3% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,6% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания заражённых клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее, опасность пострадать от присасывания клеща остаётся в течение всего тёплого времени года.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражён вирусом клещевого энцефалита. Лабораторное исследование клеща на заражённость его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и её филиалах:

— в Барнауле по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, понедельник – четверг с 8:30 до 16:42; пятница с 8:30 до 15:42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8:30 до 16:42, тел. 8 (3852) 50–40–34. С 15:42 до 19:00 — дежурный из санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории физико-химических методов исследования примет клеща и ответит на вопросы; тел. 8 (3852) 50–30–68; С 19:00 до 8:30 — приём клещей в лабораторном корпусе, пост охраны № 2, тел. 8 (3852) 24–32–51;

— в Бийске по адресу: ул. Советская, 74, понедельник – пятница с 8:30 до 16:30, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 4) 34-94-12;

— в Рубцовске по адресу: ул. Краснознаменская, 118, понедельник –пятница с 8:30 до 16:45, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (3855) 79-61-06;

— в Заринске, ул. Горького, 16, понедельник – пятница с 8:30 до 16:42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 95) 9-90-32;

— в Славгороде, ул. К. Маркса, 281, 16, понедельник – четверг с 8:30 до 16:42, пятница с 8:30 до 15:42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 68) 5-18-91;

— в Камне-на-Оби, ул. Ленина, 77, понедельник – пятница с 8:30 до 16:42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 84) 2-55-33.

Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение 1 дня.

При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина. Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края — в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные — по страховым полисам, незастрахованные лица — за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Травматологические пункты Барнаула:

— ул. Малахова 51, городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 40–06–49;

— ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;

— ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26.

Пункты серопрофилактики Барнаула:

— ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8:30 до 17:00; пятница с 8:00 до 17:00; суббота с 9:30 до 15:00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21:00 без выходных, тел. 8 (3852) 63–09–09;

— ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8:30 до 18:00; пятница с 8:30 до 17:00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (3852) 72–34–53;

— ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8:00 до 22:00, тел. 8 (3852) 40–06–49;

– ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 72–08–15;

– ул. Георгиева 51, КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 47–77–26

Снятых клещей при невозможности доставки на исследование необходимо сжечь. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.