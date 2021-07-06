Барнаульцев приглашают поработать переписчиками Всероссийской переписи населения

В краевой столице активно готовятся к Всероссийской переписи населения. Статистическое мероприятие стартует 1 октября 2021 года, и пройдет с применением цифровых технологий.

Один из этапов подготовки к переписи населения – установка адресных табличек для удобства переписчиков.

Фото пресс-службы Октябрьского района

Статистики, общественники и представители власти сообща решают многие организационные вопросы. Проделана большая работа по устранению недостатков в адресном хозяйстве, выявленных ранее.

– Простой на первый взгляд вопрос – наличие на фасадах домов аншлагов и номеров домов, а на подъездах – табличек с номерами квартир. Но от этого зависит качество организации работы переписчиков, а, следовательно, полнота учета населения. Масштабная работа в этом направлении в Барнауле уже завершена, – отмечает руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова. – Необходимо понимать, что перепись населения – важнейший инструмент прогнозирования социально-экономических и демографических процессов. От полноты и точности предоставленных сведений зависит, в том числе, объем федеральных вложений на реализацию национальных проектов.

Один из важных этапов подготовки к значимому статистическому мероприятию – подбор и предоставление муниципалитетом помещений, соответствующих целому ряду необходимых условий. Всего в Барнауле требовалось 218 помещений для размещения переписных участков, а также шесть – для хранения средств материально-технического назначения. Они определены, нужно лишь провести уточнение – будут ли они свободны относительно утвержденных сроков переписи.

Не менее значимый этап работы – подбор переписного персонала.

– В Барнауле к участию во Всероссийской переписи населения планируется привлечь, с учетом кадрового резерва, порядка 1,5 тыс. переписчиков и 250 контролеров полевого уровня. На начало июня реестр переписных работников в краевой столице сформирован на 86%. В кадровой работе мы активно взаимодействуем с учреждениями образования города и края, муниципалитетами и общественностью, – рассказывает о ходе работ Ольга Валерьевна.

Переписчиком может стать любой совершеннолетний гражданин России, имеющий полное среднее образование, постоянную регистрацию в Алтайском крае, обладающий навыками работы на персональном компьютере.

Необходимыми для переписчика качествами являются коммуникабельность, стрессоустойчивость, высокая работоспособность и ответственность. Приветствуются навыки работы на компьютере, ведь запись ответов респондента будет проходить, главным образом с применением планшетного компьютера, – пояснила руководитель ведомства.

Перед началом работы для переписчиков состоится трехдневное обучение, после которого по результатам итогового тестирования будет принято решение о заключении контракта. Каждый переписчик должен будет опросить в среднем 550 респондентов.

Все желающие поработать во время переписи могут связаться со специалистами Алтайкрайстата по телефону (3852) 200-477 доп. 1063.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения барнаульцами и жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).