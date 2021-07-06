Больше 40 тысяч доз вакцины против COVID-19 поступили в Алтайский край

Очередная партия «Спутника V» поступила в регион 3 июля 2021 года.

Фото: Минздрав Алтайского края

Больше 40 тысяч доз распределили между медицинскими организациями Алтайского края. В ближайшее время планируется получить ещё около 38 тысяч комплектов.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает ухудшаться. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в 2 раза. В основном рост заболевших идёт среди взрослых. Также наблюдается рост больных коронавирусом.

В Алтайском крае уже развернули 3 568 коек в ковидных госпиталях, из них 671 койку — за последнюю неделю. 5 июля начала приём пациентов с ковидом ЦРБ Бийска. Также в ближайшие дни планируется открыть ковидные госпитали в Павловской ЦРБ и горбольнице № 12 Барнаула.

Для увеличения количества исследований ПЦР подключены все алтайские лаборатории. Таким образом, сегодня в крае проводят 218 исследований на 100 тысяч населения, информирует Минздрав региона.