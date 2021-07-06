Гроза и пыльная буря накрыли Барнаул

Горожане активно делятся видеороликами непогоды в социальных сетях.

Фото: «Вечерний Барнаул»

В результате сильного ветра начались последствия. В паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» сообщается, что 6 июля 2021 года в Барнауле по адресу: улица Георгия Исакова, 181 упало дерево на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Фото: Barnaul 22

На опубликованном снимке видно, что машина сильно пострадала.

По информации барнаульцев, на пересечении улиц Попова и Гущина упало ещё одно дерево на автомобиль.