Гроза и пыльная буря накрыли Барнаул

Горожане активно делятся видеороликами непогоды в социальных сетях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Вечерний Барнаул» (@barnaul.press)
Публикация от «Вечерний Барнаул» (@barnaul.press)
В результате сильного ветра начались последствия. В паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» сообщается, что 6 июля 2021 года в Барнауле по адресу: улица Георгия Исакова, 181 упало дерево на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.
На опубликованном снимке видно, что машина сильно пострадала.
По информации барнаульцев, на пересечении улиц Попова и Гущина упало ещё одно дерево на автомобиль.