Инструмент в три этажа: барнаульский орган – единственный в своем роде

В Краевой филармонии состоялось закрытие очередного органного сезона. Под занавес творческого года молодая и довольно успешная органистка Анастасия Игошина исполнила в Барнауле музыкальные шедевры – произведения Баха, Мессиана, Вьерна, Эбена. О значении этого инструмента для нашего региона, а также о его особенностях рассказала органистка Краевой филармонии Екатерина Цветкова.

Хранитель барнаульского органа – Екатерина Цветкова.

Фото: Наталья Катренко

Живой организм

– Екатерина, когда-то Алтайскому краю очень повезло – в 1984 году в Краевой филармонии был установлен орган, который притянул в регион музыкантов с мировым именем и сыграл большую роль в формировании музыкальной культуры. Каков он, наш орган?

– Идея построить органы в разных городах СССР, в том числе и в Сибири, принадлежит выдающемуся органисту Гарри Гродбергу (музыкант являлся членом совета по органостроению при Минкультуры СССР. – Прим. ред.). Каждый орган изготавливается по индивидуальному заказу для конкретных сцен и акустических условий. Этим и объясняется то, что в мире не существует двух одинаковых инструментов. Барнаульский орган – инструмент трехэтажный, изначально состоящий из 3 тысяч труб и 40 регистров, которые позже были расширены до 51. Все гастролирующие органисты оставляют о нем прекрасные отзывы, отмечают его густой звук и удобство в управлении. Но важно помнить: любой орган – живой организм. Он не может долго стоять в одиночестве, не любит пыли, слишком сухого воздуха, излишняя влажность ему тоже не по душе.

– А что же ему по душе?

– Внимание и понимание – как и нам с вами. Поэтому органисты, приезжающие к нам в Барнаул, стараются найти с ним общий язык. Ведь прежде чем что-то на органе исполнить, важно его послушать, попробовать, узнать его технические возможности, соразмерить время, которое нужно затратить для извлечения звука… И у каждого инструмента есть свои особенности. К примеру, в органном исполнительстве очень важна реверберация звука – его длина, акустическое отражение. И это необходимо учитывать. К тому же у органа есть такие регистры, которые нужно настраивать перед каждым концертом. А для того, чтобы отрегулировать звук, требуется проникнуть внутрь инструмента, перемещаться с этажа на этаж.

Главное – координация

– Как известно, игра на органе требует больших энергетических затрат. Ведь звук извлекается не только с помощью рук, но и с помощью ног (не случайно в нотах прописаны три партии). Поэтому органистам очень важно развивать реакцию, внимание, а главное – координацию и сосредоточенность. Не становится ли от этого игра на органе более механистичной?

– Я с этим не соглашусь. Во время игры любой исполнитель живет в музыке, «плывет» в музыкальном материале. А дальше – дело в способе игры. Пианисты добиваются мощи звучания благодаря силе нажатия на клавиши, органисты – благодаря длительности прикосновения. К тому же говорят, что орган напоминает человеческий голос (особенно флейтовые регистры). Так вот, как и человеку, исполняющему вокальные партии, органисту требуется вздохнуть перед следующей музыкальной фразой, сделать небольшую паузу.

Проще с электронными органами, которые постоянно совершенствуются. Сегодня есть модели, которые имитируют звуки инструментов, установленных в знаменитых европейских соборах. Но даже высокая степень имитации не позволяет электронному аналогу добиться того звука, что издает настоящий духовой орган.

Фото: Наталья Катренко

– В Барнауле органные концерты собирают полные залы…

– Это да. И в этом плане Барнаул – по-настоящему музыкальный город. К нам часто приезжают признанные российские и зарубежные исполнители. Только за последние полгода на филармонической сцене выступили такие известные органисты, как Александр Фисейский, Даниэль Зарецкий, Хироко Иноуэ, Константин Волостнов, Тарас Багинец, Наталья Багинская, Маргарита Еськина и др. Эти имена хорошо известны ценителям органной музыки. В будущем мы планируем возобновить просветительские программы, связанные с барнаульским органом. Ведь известно, что большую роль в развитии органной культуры на Алтае сыграл филармонический абонемент известного органиста Сергея Будкеева «Мировая художественная культура», который за десять лет посетило свыше 700 тысяч слушателей. Подобные проекты надо продолжать.

В следующем сезоне орган в Краевой филармонии вновь зазвучит 15 сентября в рамках программы с участием нидерландского органиста Жан-Пьера Стайверса, который исполнит популярную органную классику.

Широкие звуковые возможности

Барнаульский орган создан по чертежам чешского проектировщика Зденека Светлика как инструмент, которому характерны стройность форм и отсутствие архитектурных излишеств.

Орган Государственной филармонии Алтайского края был включен в план закупок Министерства культуры СССР на 1982 год. На тот момент в «портфеле» Минкульта находилось 15 заявок из разных уголков СССР на строительство органов. Прежде чем создать инструмент, специалисты органостроительной фирмы не раз приезжали на Алтай для детальных обмеров, измерения акустики зала. В итоге в 1984 году Барнаул получил орган, созданный чешской фирмой «Ригер Клосс». Для последующей реконструкции инструмента в 2011 году была выбрана немецкая фирма «Клайс», имеющая богатый опыт работы с органами этой марки.

В 2011 году Барнаул получил более усовершенствованный инструмент, в котором установлена механика по типу баховских органов XVIII столетия, изменена диспозиция регистров, использованы самые последние достижения в области компьютерной электроники, позволяющие запомнить тысячу тембровых комбинаций.