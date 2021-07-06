Изменения в Генплан города обсуждают с барнаульцами

Очередные встречи с горожанами прошли вчера, 5 июля 2021 года.

Депутат Барнаульской городской Думы Александр Локтев, первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Лев Ночевной, начальник районного управления по архитектуре и градостроительству Ольга Шарова встретились с жителями Локомотивного микрорайона. Им разъяснили основные положения градостроительного регламента территориальных зон застройки и убедили в том, что сноса их собственности не будет.

Жители микрорайона Восточный на встрече с главой администрации Октябрьского района Юрием Асеевым обсудили вопросы градостроительного регламента, а также возможность получения разрешений на строительство и реконструкцию объектов на участках индивидуальной жилой застройки. Присутствующих на встрече интересовали темы строительства дорог, газификации, создания контейнерных площадок. Все поступившие вопросы, требующие дополнительного рассмотрения, поставлены на контроль в органах администрации района, жителям будут даны разъяснения.

В пресс-службе мэрии напомнили, что Генеральный план городского округа — города Барнаула Алтайского края в действующей редакции был утверждён решением Барнаульской городской Думы в августе 2019 года. Изменения функциональных зон вызвали у горожан активное обсуждение. По поручению главы города регулярно проводятся встречи с жителями для информирования граждан о выполнении работы на уровне администраций​ районов.

Сейчас проводится первый этап общественных обсуждений изменений в Генеральный план города. Экспозиции с документацией размещены в комитете по строительству, архитектуре и развитию города, в помещениях районных администраций и во всех 26 населённых пунктах, входящих в состав городского округа. Ознакомиться с ними до 22 июля может каждый житель Барнаула.

Предложения и замечания по проекту можно подавать до 22 июля тремя способами: