31 многодетную алтайскую семью наградят медалью «За любовь и верность»

8 июля в Алтайском крае отпразднуют Всероссийский день семьи, любви и верности.

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традиционно в этот день лучшие семьи региона получат медали «За любовь и верность». В 2021 году наградят 31 семью из 27 муниципалитетов.

Медаль «За любовь и верность» вручают супругам, зарегистрировавшим брак не менее 25 лет назад. С 2009 года этой награды удостоены более 400 супружеских пар в регионе.

В пресс-службе правительства Алтайского края рассказали о парах, которые вместе уже более 45 лет.

Рейхардт Карлович и Алефтина Александровна Данн из Павловского района в 2021 году отметили бриллиантовый юбилей своего бракосочетания, они вместе уже 60 лет. Алефтина Александровна 30 лет работала почтальоном. За 46-летний трудовой путь Рейхардт Карлович награждён орденом «Знак Почёта» за высокие трудовые показатели в уборке урожая. Более 20 лет он был депутатом поселкового совета. Семейная пара вырастила трёх дочерей, имеет пять внуков и семь правнуков.

Иван Григорьевич и Раиса Алексеевна Мерчаловы из Солонешенского района 1 августа отметят 55-летие совместной жизни. У семьи большая трудовая биография, которую продолжают три дочери и внуки. Раиса Алексеевна всю жизнь работала заведующей клубом, неоднократно была депутатом сельсовета, сегодня она староста села.

У Ивана Давыдовича и Валентины Ивановны Довженко из Табунского района 96 лет трудового стажа на двоих. В браке супруги состоят 50 лет, они воспитали троих детей. Их дети выросли трудолюбивыми, ответственными людьми, получили высшее образование, создали свои семьи и успешно реализовали себя в жизни.

Геннадий Александрович и Татьяна Васильевна Ждановы из Локтевского района живут вместе уже 45 лет. Супруги неоднократно награждались почётными грамотами за трудовое отличие. Сейчас помогают дочерям в воспитании внуков.

Александр Дмитриевич и Валентина Ивановна Красковы из Советского района состоят в браке 46 лет. Они пользуются заслуженным уважением среди жителей села. Воспитали трёх дочерей, которые хорошо учились в школе и в дальнейшем получили высшее образование.

Виктор Никифорович и Мария Андреевна Пановы из Тюменцевского района вместе 45 лет. Супруги на пенсии, но продолжают участвовать в общественной жизни села. Пановы воспитали троих детей, имеют шестерых внуков.

Сергей Георгиевич и Нина Александровна Рыжовы из Барнаула вместе 48 лет. Семейная пара воспитала четверых сыновей, которые создали прекрасные семьи. У Рыжовых пятеро внуков.