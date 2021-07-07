Краевые власти: тарифы на проезд в пригородных поездах не вырастут

6 июля об этом заявил на официальном сайте региона замначальника Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Евгений Шестаков.

Фото: Михаил Полубедов

Он также сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность организации беспересадочного железнодорожного сообщения между Барнаулом и Новосибирском посредством скорых электропоездов. В настоящее время на этом направлении совместно с ОАО «РЖД», Алтайским краем и Новосибирской областью введены в обращение комфортные скорые электропоезда с ограниченным количеством остановок. С учётом пересадки на ст. Черепаново время в пути от Барнаула до Новосибирска составляет 4 часа, а цена поездки по состоянию на 6 июля — 257 рублей. Причём увеличение стоимости перевозок по этому маршруту в настоящее время не рассматривается.

Шестаков также успокоил пассажиров новых пригородных поездов, обеспокоенных возможным повышением стоимости проезда в вагонах повышенной комфортности.