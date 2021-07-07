Краевые власти: тарифы на проезд в пригородных поездах не вырастут

6 июля об этом заявил на официальном сайте региона замначальника Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Евгений Шестаков.
Он также сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность организации беспересадочного железнодорожного сообщения между Барнаулом и Новосибирском посредством скорых электропоездов. В настоящее время на этом направлении совместно с ОАО «РЖД», Алтайским краем и Новосибирской областью введены в обращение комфортные скорые электропоезда с ограниченным количеством остановок. С учётом пересадки на ст. Черепаново время в пути от Барнаула до Новосибирска составляет 4 часа, а цена поездки по состоянию на 6 июля — 257 рублей. Причём увеличение стоимости перевозок по этому маршруту в настоящее время не рассматривается.
Шестаков также успокоил пассажиров новых пригородных поездов, обеспокоенных возможным повышением стоимости проезда в вагонах повышенной комфортности.
— Действительно, в 2020 году парк пассажирских вагонов был обновлён почти на половину за счёт средств ОАО «РЖД». Новые вагоны части пригородных поездов значительно отличаются по своим характеристикам от ранее эксплуатируемого подвижного состава. В результате чего проезд в поездах для жителей края стал более комфортным и доступным. Конечно, это приводит к увеличению себестоимости перевозок, однако тарифы для пассажиров сохранены на уровне предыдущего года. Отмечу, что стоимость проезда в пригородных поездах и электричках для жителей края не менялась с 2018 года, изменялись тарифы только на проезд в поездах повышенной комфортности (это скорые и ускоренные поезда). В ближайшее время повышение тарифов также не планируется, — обнадеживающе резюмировал Шестаков.