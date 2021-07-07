Рассказываем, как получить звание «Ветеран труда»

Статус ветерана труда предполагает возможность получения дополнительной надбавки к пенсии и прочих льгот. Начальник отдела социальной поддержки отдельным категориям граждан Управления социальной защиты населения по городу Барнаулу Светлана Ополева ответила на самые распространенные вопросы о том, как получить почетные звания.

– Кому положены звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Алтайского края»?

– С учетом уровня наград и заслуг звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Алтайского края» разграничены. Только совокупность соблюдения требований к стажу и награде, а для регионального звания еще и достижение возраста или выход на пенсию дают право на почетное звания. Так, звание «Ветеран труда» присваивается при наличии определенных наград: орденов, медалей, почетных званий СССР или РФ; либо почетных грамот, благодарностей Президента РФ; ведомственных знаков за отличия в труде, за заслуги в труде. Кроме того, продолжительность работы в одной отрасли должна составлять не менее 15 лет, а общий трудовой стаж – 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также каждое ведомство своим локальным актом устанавливает перечень необходимых для присвоения звания наград и поощрений.

Звание «Ветеран труда Алтайского края» является формой поощрения за многолетний труд и присваивается, как правило, при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или по назначению страховой пенсии по старости. Для получения почетного звания необходимо также соответствовать условиям – в частности, трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, из которых не менее 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин составляет работа на территории Алтайского края; награды регионального уровня.

Кроме того, звание «Ветеран труда Алтайского края» присваивается одному из родителей за воспитание пятерых и более детей, при достижении трудового стажа 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

С января по июль 2021 года звание «Ветеран труда Алтайского края» присвоено 481 жителю Барнаула, звание «Ветеран труда» получили 288 горожан, изменение звания произведено 66 барнаульцам.

– На какие меры соцподдержки можно рассчитывать при наличии почетного звания?

– За счет средств краевого бюджета ветерану труда предоставляетсяежемесячная денежная выплата 640 рублей; бесплатное зубопротезирование; 50% стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения; 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг; приобретение проездных билетов на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной стоимости.

«Ветерану труда Алтайского края» за счет средств краевого бюджета полагается ежемесячная денежная выплата 640 рублей; 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг; приобретение по льготной стоимости проездных билетов на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси).

– Куда обращаться за присвоением звания ветерана?

– Заявление и документы на присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Алтайского края» принимаются в многофункциональных центрах Барнаула и в управлении соцзащиты бесплатно. Самым удобным способом подачи заявления является Единый портал государственных и муниципальных услуг. Бланк заявления утвержден Административным регламентом предоставления государственной услуги, поэтому необходимости составления заявления в платных юридических консультациях у граждан быть не должно.