Шубенков вернулся на мировую арену и установил личный рекорд сезона

Барнаулец Сергей Шубенков занял третье место на международном турнире в венгерском Секешфехерваре.

Фото: скриншот трансляции соревнований.

Мемориале Иштвана Дьюлаи для барьериста стал одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио. Венгерский забег всегда отличался своей силой, именно здесь в 2018 году Шубенков установил рекорд России – 12,92. Сейчас барнаулец пробежал немного хуже – 13,19, однако это время стало для спортсмена лучшим результатом сезона и позволило занять третье место. Первым стал действующий чемпион мира американец Грант Холлоуэй (13,08), вторым – испанец Орландо Ортега (13,15).

До турнира в Венгрии последним международным стартом Шубенкова были Всемирные военные игры в китайском Ухане в 2019 году.

– Все хорошо у меня, я как первый раз приехал. Этот старт для меня как чемпионат мира был. Все очень непривычно пока, но привыкать к этому приятно. Но понимаю, что еще есть над чем работать, – прокомментировал выступление в интервью «ТАСС» Шубенков.

Ранее мы рассказывали, как Сергей Шубенков планирует готовиться к Олимпийским играм.