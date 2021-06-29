Тренер Шубенкова рассказал, как спортсмен будет готовиться к Олимпиаде

Заявка барнаульского барьерист Сергея Шубенкова на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях одобрена. Он сможет участвовать в Олимпийских играх в Токио.

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Напомним, из-за допингового скандала российские легкоатлеты уже несколько лет вынуждены выступать под нейтральным флагом, перед этим получая спецразрешение от WorldAthletic. У Сергея Шубенкова каждый сезон не было особых проблем, но в этом году история несколько затянулась из-за того, что он оказался фигурантом неприятной истории. В результате всё завершилось благополучно, со спортсмена сняли обвинения в употреблении допинга. Он без особых проблем победил на чемпионате России и ожидаемо оказался в десятке российских легкоатлетов, которые смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.

Теперь Сергею Шубенкову и его наставнику, старшему тренеру сборной края, заслуженному тренеру России Сергею Клевцову, предстоит подготовка к Олимпиаде. План таков: 6 июля барьерист выступит на международных соревнованиях в Венгрии. Это очень сильный старт, именно на нём в 2018 году Шубенков установил рекорд России — 12,92. Возможно, 11 июля Сергей ещё побежит во Франции, этот турнир пока в стадии обсуждения. После пару недель спортсмен проведёт на сборах в Новогорске, после чего вернётся в Барнаул, где и пройдёт заключительный этап предолимпийской подготовки.

— Когда полетим в Токио, пока сказать сложно. Я сторонник того, чтобы приезжать непосредственно перед забегом. У нас там старт 3, 4 и 5 августа, так что я бы прилетел за пару дней до этого. Но как будет складываться ситуация в связи с эпидобстановкой, неизвестно, — говорит Клевцов.

Сложно пока и прогнозировать результат. 13,24 в полуфинале чемпионата России никакой пищи для размышлений не дают — Шубенков, как говорит его тренер, бежал с запасом, не стал выкладываться на финише. Если среди европейских бегунов его время оказалось достойным, то с заокеанскими барьеристами не сравнить — там уже и чемпион мира Грант Холлоуэй пробежал 110 метров с барьерами за 12,81 секунды, и олимпийский чемпион Омар Маклеод показал 13,01.

— Опять же не стал бы из этого делать далекоидущих выводов. Соревнования — это здесь и сейчас, а не то, что кто-то где-то когда-то бегал. В Америке тоже мастера создавать удобные условия для своих рекордов. Конечно, с учётом всех обстоятельств план подготовки уже столько раз корректировался, что сейчас остаётся только зализать раны и сделать всё, что возможно, до Олимпиады. Вы помните, на чемпионат мира в Дохе Шубенков приехал после травмы, никто на медаль особо не рассчитывал. Тем не менее — серебро. Так что и сейчас высоких задач мы не отменяем, — говорит Клевцов.

Одобрение заявки на нейтральный статус получила и барнаульская бегунья Полина Миллер, которая тоже выиграла чемпионат России. Но воспитанница Надежды Клевцовой в Токио не поедет. Как говорит заслуженный тренер Сергей Клевцов, в мировом рейтинге Миллер далека от лидеров, что не позволяет ей рассчитывать на место в сборной.