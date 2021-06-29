Тренер Шубенкова рассказал, как спортсмен будет готовиться к Олимпиаде

Заявка барнаульского барьерист Сергея Шубенкова на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях одобрена. Он сможет участвовать в Олимпийских играх в Токио.
Напомним, из-за допингового скандала российские легкоатлеты уже несколько лет вынуждены выступать под нейтральным флагом, перед этим получая спецразрешение от WorldAthletic. У Сергея Шубенкова каждый сезон не было особых проблем, но в этом году история несколько затянулась из-за того, что он оказался фигурантом неприятной истории. В результате всё завершилось благополучно, со спортсмена сняли обвинения в употреблении допинга. Он без особых проблем победил на чемпионате России и ожидаемо оказался в десятке российских легкоатлетов, которые смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.
Теперь Сергею Шубенкову и его наставнику, старшему тренеру сборной края, заслуженному тренеру России Сергею Клевцову, предстоит подготовка к Олимпиаде. План таков: 6 июля барьерист выступит на международных соревнованиях в Венгрии. Это очень сильный старт, именно на нём в 2018 году Шубенков установил рекорд России — 12,92. Возможно, 11 июля Сергей ещё побежит во Франции, этот турнир пока в стадии обсуждения. После пару недель спортсмен проведёт на сборах в Новогорске, после чего вернётся в Барнаул, где и пройдёт заключительный этап предолимпийской подготовки.
— Когда полетим в Токио, пока сказать сложно. Я сторонник того, чтобы приезжать непосредственно перед забегом. У нас там старт 3, 4 и 5 августа, так что я бы прилетел за пару дней до этого. Но как будет складываться ситуация в связи с эпидобстановкой, неизвестно, — говорит Клевцов.
Сложно пока и прогнозировать результат. 13,24 в полуфинале чемпионата России никакой пищи для размышлений не дают — Шубенков, как говорит его тренер, бежал с запасом, не стал выкладываться на финише. Если среди европейских бегунов его время оказалось достойным, то с заокеанскими барьеристами не сравнить — там уже и чемпион мира Грант Холлоуэй пробежал 110 метров с барьерами за 12,81 секунды, и олимпийский чемпион Омар Маклеод показал 13,01.
— Опять же не стал бы из этого делать далекоидущих выводов. Соревнования — это здесь и сейчас, а не то, что кто-то где-то когда-то бегал. В Америке тоже мастера создавать удобные условия для своих рекордов. Конечно, с учётом всех обстоятельств план подготовки уже столько раз корректировался, что сейчас остаётся только зализать раны и сделать всё, что возможно, до Олимпиады. Вы помните, на чемпионат мира в Дохе Шубенков приехал после травмы, никто на медаль особо не рассчитывал. Тем не менее — серебро. Так что и сейчас высоких задач мы не отменяем, — говорит Клевцов.
Одобрение заявки на нейтральный статус получила и барнаульская бегунья Полина Миллер, которая тоже выиграла чемпионат России. Но воспитанница Надежды Клевцовой в Токио не поедет. Как говорит заслуженный тренер Сергей Клевцов, в мировом рейтинге Миллер далека от лидеров, что не позволяет ей рассчитывать на место в сборной.
Кстати, на чемпионате России в Чебоксарах ещё две медали завоевал Евгений Кунц (бронзовые на дистанциях 1500 и 5000 метров), серебряным призёром на дистанции 400 метров стал Савелий Савлуков.— Считаю, что спортсмены Алтайского края выступили успешно. Есть две золотые медали, Савлуков (с этого сезона он тренируется под руководством Сергея Клевцова. — Прим. авт.) в этом сезоне перешёл с 800 на 400 метров, в каждом из забегов улучшал личный результат, — говорит Сергей Клевцов.