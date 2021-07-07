Twitter ещё жив? О чём пишут барнаульцы в микроблогах

07 июля 13:29 2021

Twitter — социальная сеть для публичного обмена сообщениями. Был период, когда Twitter пользовались многие жители России, в том числе и барнаульцы. Но с появлением Instagram популярность сервиса микроблогов (ранее посты содержали 140 символов, сейчас 280) начала падать.

Но есть барнаульцы, которые всё ещё публикуют посты в Twitter. «Вечерний Барнаул» собрал небольшую подборку твитов барнаульцев.