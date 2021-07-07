Twitter ещё жив? О чём пишут барнаульцы в микроблогах

Twitter — социальная сеть для публичного обмена сообщениями. Был период, когда Twitter пользовались многие жители России, в том числе и барнаульцы. Но с появлением Instagram популярность сервиса микроблогов (ранее посты содержали 140 символов, сейчас 280) начала падать.
Но есть барнаульцы, которые всё ещё публикуют посты в Twitter. «Вечерний Барнаул» собрал небольшую подборку твитов барнаульцев.
Самое сложное во время пребывания в Барнауле – заходишь с утра в твиттер, а тут еще никто ничего не написал— Ustinov Sergey (@ustnv_s) July 7, 2021
Самое сложное во время пребывания в Барнауле – заходишь с утра в твиттер, а тут еще никто ничего не написал
Господи, это жемчужина рубрики #пивкреатив pic.twitter.com/Di5KFWsaUT— Dima Ryzhov (@dima_ryzhov) July 1, 2021
Господи, это жемчужина рубрики #пивкреатив pic.twitter.com/Di5KFWsaUT
Ну что, вот и настала моя очередь. Думал обычная простуда, но видимо ковид. По симптомам – несколько дней лёгкая температура (возможно Спутник как раз помог и относительно обошлось), затем слабость и боль в горле ну и потеря запаха и вкуса. В понедельник результаты пцр.— Oleg Grigoriev (@GrigorievOleg) June 26, 2021
Ну что, вот и настала моя очередь. Думал обычная простуда, но видимо ковид. По симптомам – несколько дней лёгкая температура (возможно Спутник как раз помог и относительно обошлось), затем слабость и боль в горле ну и потеря запаха и вкуса. В понедельник результаты пцр.
На заседании АРО РПС ректор АлтГУ @altsu_official рассказал о миссии опорного вуза в программе «Приоритет 2030»: https://t.co/wDtcfYAwGn pic.twitter.com/bz6bolx5Rq— press@asu.ru (@rector_asu) July 2, 2021
На заседании АРО РПС ректор АлтГУ @altsu_official рассказал о миссии опорного вуза в программе «Приоритет 2030»: https://t.co/wDtcfYAwGn pic.twitter.com/bz6bolx5Rq
«Преступление и наказание» — говоря креативно-рекламным языком современности — это инсайт на инсайте. Столько тонкой психологии Достоевский туда навставлял, что даже страшно. Причем многое высказано очень смело, даже хочется немедля возражать; а однако ж и соглашаешься.— Кукалякин (@Kukalyakin) July 5, 2021
«Преступление и наказание» — говоря креативно-рекламным языком современности — это инсайт на инсайте. Столько тонкой психологии Достоевский туда навставлял, что даже страшно. Причем многое высказано очень смело, даже хочется немедля возражать; а однако ж и соглашаешься.
В чате детского сада каждый раз сообщают, что все дети уснули на сончасе. Не думал, что буду так завидовать своей дочери.— Vasiliy Morozov (@vemorozoff) June 28, 2021
В чате детского сада каждый раз сообщают, что все дети уснули на сончасе. Не думал, что буду так завидовать своей дочери.
некто: вакцина не исследована, в ней непонятно что намешано, неизвестно её влияние в будущем, как она отразится на потомстве и потомкахон же: курит айкос, гло, вейп, кальян на молоке, запивая джином из ярче за 400 рублей, заедая чайной колбасой бессонными ночами за компом— Дима Ньярли (@NarlieSteaM) June 29, 2021
некто: вакцина не исследована, в ней непонятно что намешано, неизвестно её влияние в будущем, как она отразится на потомстве и потомкахон же: курит айкос, гло, вейп, кальян на молоке, запивая джином из ярче за 400 рублей, заедая чайной колбасой бессонными ночами за компом
«Блогеры — это новые СМИ?»Актуальную тему подняли нынче на ПМЭФ. Кажется, нечто подобное мы обсуждали на «Новоблогике» у @metkere году в 2010-м pic.twitter.com/XcwoLXpdG9— homo altaiensis (@homoalt) June 5, 2021
«Блогеры — это новые СМИ?»Актуальную тему подняли нынче на ПМЭФ. Кажется, нечто подобное мы обсуждали на «Новоблогике» у @metkere году в 2010-м pic.twitter.com/XcwoLXpdG9
Твиттером стало совершенно невозможно пользоваться. Не грузятся картинки и видео. С момента замедления, реально стал реже заходить сюда.— Anton Ponkrashёv (@ponkrashev) April 13, 2021
Твиттером стало совершенно невозможно пользоваться. Не грузятся картинки и видео. С момента замедления, реально стал реже заходить сюда.
Ну, вот, и в Барнаул пришла жара 🥵— Ленивый Тюлень (@Lena_Tolubaeva) July 5, 2021
Ну, вот, и в Барнаул пришла жара 🥵
Весь Барнаул в горном что-ли?— XENIA LOLLIN (@ksushaIl) July 3, 2021
Весь Барнаул в горном что-ли?
#foto #siberia #barnaul #барнаул pic.twitter.com/GxR1cxUFiv— Surovmag (@Surovmag) July 2, 2021
#foto #siberia #barnaul #барнаул pic.twitter.com/GxR1cxUFiv