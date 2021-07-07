Twitter ещё жив? О чём пишут барнаульцы в микроблогах

Twitter — социальная сеть для публичного обмена сообщениями. Был период, когда Twitter пользовались многие жители России, в том числе и барнаульцы. Но с появлением Instagram популярность сервиса микроблогов (ранее посты содержали 140 символов, сейчас 280) начала падать.

Но есть барнаульцы, которые всё ещё публикуют посты в Twitter. «Вечерний Барнаул» собрал небольшую подборку твитов барнаульцев.

Самое сложное во время пребывания в Барнауле – заходишь с утра в твиттер, а тут еще никто ничего не написал — Ustinov Sergey (@ustnv_s) July 7, 2021

Ну что, вот и настала моя очередь. Думал обычная простуда, но видимо ковид. По симптомам – несколько дней лёгкая температура (возможно Спутник как раз помог и относительно обошлось), затем слабость и боль в горле ну и потеря запаха и вкуса. В понедельник результаты пцр. — Oleg Grigoriev (@GrigorievOleg) June 26, 2021

На заседании АРО РПС ректор АлтГУ @altsu_official рассказал о миссии опорного вуза в программе «Приоритет 2030»: https://t.co/wDtcfYAwGn pic.twitter.com/bz6bolx5Rq — press@asu.ru (@rector_asu) July 2, 2021

«Преступление и наказание» — говоря креативно-рекламным языком современности — это инсайт на инсайте. Столько тонкой психологии Достоевский туда навставлял, что даже страшно. Причем многое высказано очень смело, даже хочется немедля возражать; а однако ж и соглашаешься. — Кукалякин (@Kukalyakin) July 5, 2021

В чате детского сада каждый раз сообщают, что все дети уснули на сончасе.



Не думал, что буду так завидовать своей дочери. — Vasiliy Morozov (@vemorozoff) June 28, 2021

некто: вакцина не исследована, в ней непонятно что намешано, неизвестно её влияние в будущем, как она отразится на потомстве и потомках



он же: курит айкос, гло, вейп, кальян на молоке, запивая джином из ярче за 400 рублей, заедая чайной колбасой бессонными ночами за компом — Дима Ньярли (@NarlieSteaM) June 29, 2021

«Блогеры — это новые СМИ?»



Актуальную тему подняли нынче на ПМЭФ. Кажется, нечто подобное мы обсуждали на «Новоблогике» у @metkere году в 2010-м pic.twitter.com/XcwoLXpdG9 — homo altaiensis (@homoalt) June 5, 2021

Твиттером стало совершенно невозможно пользоваться. Не грузятся картинки и видео.



С момента замедления, реально стал реже заходить сюда. — Anton Ponkrashёv (@ponkrashev) April 13, 2021

Ну, вот, и в Барнаул пришла жара 🥵 — Ленивый Тюлень (@Lena_Tolubaeva) July 5, 2021