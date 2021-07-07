В Барнауле обновляют два уголка отдыха

На пересечении улиц Попова и Юрина предприятие «Зеленый рай» в рамках муниципального контракта восстанавливает подпорную стенку рядом с популярными в фотосессиях большими матрешками.

– Подпорная стенка практически полностью изношена, пришлось ее укреплять и штукатурить, – рассказала руководитель подрядной организации Лиана Чашкова. – Сейчас выкладываем все 140 кв. м стенки, используя природный камень двух цветов из Чарышского района. Его толщина составляет порядка двух сантиметров, так что срок годности будущего артобъекта возрастет в разы.

Новая плитка и тысячи бархатцев сделают сквер на ул. Шукшина более привлекательным.

Фото: Андрей Чурилов

На улице Шукшина, 1, проводятся более масштабные работы. Уже демонтирована тематическая конструкция, имитирующая киноленту, снята пришедшая в негодность тротуарная плитка, высажено более трех тысяч корней бархатцев. Закладные под металлические конструкции готовы, началась их установка, на каждой в дальнейшем будет размещено по три информационных стенда.

– В рамках заказа мы изготовили шесть антивандальных металлических конструкций, украшенных сверху ветками калины, новые металлические скамейки с аналогичными украшениями, а также две урны, – продолжает Лиана Сергеевна. – Демонтировали старую плитку, ведущую к тротуару, подготовили эту площадку к укладке 40 метров бордюрного камня. Новая брусчатка здесь будет выложена рисунком из двух цветов – серого и вишневого. Пока на улице стояла пасмурная погода, высадили цветы, надеемся, что они нормально перенесут сильную жару.

На месте еще одного участка в 40 кв. м., покрытого старой тротуарной плиткой, будет разбит газон, пока здесь вывозят песок и готовят землю под посев травы. Дальнейшая работа по ремонту и покраске беседки, установке пластиковых щитов с биографией знаменитого земляка ляжет на администрацию Ленинского района.

Фото: Андрей Чурилов

Жительница микрорайона Людмила Богданова довольно часто приходит отдыхать в зеленый уголок на ул. Шукшина с приятельницами.

– Дачи у меня нет, – поделилась пенсионерка. – Во дворе прохлаждаться на скамейке не привыкла, поскольку не считаю себя старушкой. А посидеть в беседке напротив памятника Василию Шукшину, послушать журчание фонтана, да еще с книжкой в руках – милое дело. Я считаю замечательной идею городской власти сохранить и регулярно обновлять этот уголок – это действительно любимое место не только для пожилых людей, но и молодых мамочек, ребятишек, да и молодожены сюда часто приезжают фотографироваться.