Готовь сети летом: в Барнауле продолжается подготовка инженерной инфраструктуры к отопительному сезону

Барнаульская теплосетевая компания, являющаяся основным поставщиком тепловой энергии в краевой столице, на протяжении нескольких месяцев активно ведет ремонтную кампанию. На сегодня завершены работы по перекладке теплосетей на двух участках, еще на 22 объектах в стадии выполнения. Помимо того реконструируются строительные части центральных тепловых пунктов и ведется подготовка к строительно-монтажным работам на котельных.

На Малом Павловском тракте энергетики перекладывают участок магистральной теплотрассы.

Фото: Андрей Чурилов

Испытания продолжаются

Подготовка к отопительному сезону 2021/2022 началась еще весной с проведения традиционных гидравлических испытаний на тепловых сетях. В этом году Сибирская генерирующая компания поставила эксперимент, решив провести в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 опрессовку по веерной схеме, которая позволяет сократить сроки отключения горячей воды. Технологическое строение схемы теплосетей станции позволяет вести эти работы отдельно по четырем магистралям, выходящим со станции. Проще говоря, если вы живете на Южном, то от отключения горячей воды жителям улицы Панфиловцев вы не будете зависеть, несмотря на то, что обе территории запитаны от ТЭЦ-3. Тепло и вода в эти микрорайоны поступают от разных магистралей, хоть и из одного источника.

К началу июля завершились гидравлические испытания трех магистралей в контуре ТЭЦ-3 – М-31, М-33 и М-34, по результатам которых было выявлено 177 порывов. На данный момент устранены 162 повреждения, 15 находятся в процессе. Но несмотря на ремонтные работы, всем потребителям вернули горячую воду – эти порывы не влияют на снабжение ресурсом. А 7 июля завершилась опрессовка на последнем тепловыводе ТЭЦ-3 – магистрали М-32. Следующий этап гидравлических испытаний пройдет на сетях в контуре ТЭЦ-2 с 19 по 27 июля. Здесь, в отличие от ТЭЦ-3, опрессовка будет проведена единовременно по всем тепломагистралям в связи с отсутствием технической возможности для реализации веерной схемы.

Система теплоснабжения города: 2 ТЭЦ 55 котельных 492 центральных тепловых пункта (ЦТП) 21 насосная станция 1800 км тепловых сетей

Больше денег – больше объектов

Вторым по очередности после гидравлических испытаний, но первым по значимости для энергетиков является этап ремонтов на сетях. Поэтому лето они считают самой горячей порой. Когда на улице +30 градусов и нещадно палит солнце, рабочие в робах и в масках-хамелеонах варят трубы. Едва закончив один объект, они переходят на другой, ведь планы по модернизации теплосетей масштабные и год от года только увеличиваются. Если в 2018 году энергетики переложили всего 14,1 км сетей, то в этом году ремонт, строительство и реконструкция будут проведены на 37,3 км. Такие объемы перекладки максимально приближены к нормативным, и это если не снижает аварийность на сетях, то позволяет удерживать на одном уровне – а это при 80%-ном износе тепловых коммуникаций в городе уже неплохой результат.

Фото: Андрей Чурилов

На протяжении многих лет об увеличении объемов ремонта сложно было говорить, поскольку на ремонт инженерной инфраструктуры выделялось не больше 500 млн рублей, причем львиную долю вложений обеспечивал муниципалитет. Например, с 2015 по 2017 год максимальный объем инвестиций на капремонт составлял 390 млн рублей, а доля бюджетного финансирования доходила до 52%. Ситуация кардинально изменилась в 2019 году, когда Барнаул был отнесен к ценовой зоне, а с Сибирской генерирующей компанией было подписано три концессионных соглашения. Все они предусматривают значительный перечень работ по реконструкции объектов городского хозяйства за счет частных инвестиций. Согласно этим документам в городе до 2032 года будут выполнены работы по обновлению 877 объектов на сумму 7,5 млрд рублей. Теперь 99% средств на ремонтную кампанию поступают из внебюджетных источников, остальное выделяет бюджет города.

Приоритетная задача

По словам Сергея Бекетова, заместителя председателя городского комитета по энергоресурсам и газификации, увеличение частных инвестиций позволило изменить подход к расходованию бюджетных средств.

– Теперь они направляются исключительно на капитальный ремонт и устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных объектах, а также на услуги технического надзора за производством работ на муниципальных объектах по концессионным соглашениям, – подчеркнул Сергей Бекетов. – Сегодня в городе выявлено более 162 км бесхозяйных сетей, износ которых в большинстве случаев достигает 100% – и работа с такими объектами требует пристального внимания. Мы ставим перед собой задачу передачи их на обслуживание в специализированные организации: если в 2020 году удалось передать более 9 км сетей, то в 2021 году – 46 км.

Для энергетиков же приоритетной задачей по-прежнему является получение паспорта готовности к прохождению отопительного сезона. Для этого им нужно выполнить целый комплекс задач, которые для надзорных органов станут свидетельством того, что город подготовил всю инфраструктуру к прохождению осенне-зимнего периода.

– Ремонты всех объектов у нас подвязаны к срокам остановки тепловых станций, и нет никаких опасений, что произойдут срывы. Все запланированные мероприятия по подготовке тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов к зиме будут завершены не позднее 1 сентября, – заверил Александр Гросс, директор Барнаульской тепломагистральной компании. – Как и в предыдущие годы, мы получим паспорт готовности к зиме и за счет хорошо проведенной летом ремонтной кампании постараемся обеспечить безаварийное прохождение грядущего отопительного сезона.

Какие работы финансирует СГК в этом году?

Всего: 1,3 млрд рублей

– реконструкция тепловых сетей – 606,8 млн руб.

– капремонт тепловых сетей – 131 млн руб.

– текущий ремонт тепловых сетей – 222,2 млн руб.

– прочие работы – 100 млн руб.;

– техническое перевооружение насосных агрегатов – 33,7 млн руб.

– реконструкция ЦТП – 85,2 млн руб.

– строительство тепловых сетей – 15,6 млн руб.

– реконструкция оборудования котельных – 28,5 млн руб. – строительство газовых котельных – 75 млн руб.