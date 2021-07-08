Из Барнаула вновь можно будет улететь в Турцию

В России увеличили количество городов, из которых возобновляется авиасообщение в Турцию. В их число вошёл Барнаул.

Фото: pixabay.com

Улететь в Турцию из столицы Алтайского края будет возможно уже с 12 июля 2021 года.

Выполнять регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в Турцию разрешил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Также с понедельника будут возможны полеты в Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум, информирует Росавиация.