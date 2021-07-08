#КиноБарнаул: кинообзор «Вечернего Барнаула» от 8 июля 2021 года

На фоне грусти из-за отмены многих знаковых для жителей Алтайского края мероприятий кино остаётся одним из немногих доступных и безопасных развлечений. «Вечерний Барнаул» рассказывает о главных кинопремьерах этой недели в сети «Киномир».

Фото: pixabay.com

Кинопрокат на этой неделе радует как никогда, ведь на экраны выходит давно ожидаемый блокбастер, первый за несколько лет фильм Marvel — «Чёрная Вдова». Также нас ждёт хоррор «Бугимен», продолжение легендарного «Космического джема» и семейная история про белого львёнка.

«Чёрная Вдова», кинокомикс, США (16+)

Фото: startfilm.ru

Поклонники кинокомиксов годами упрашивали студию Marvel выпустить сольный фильм о Черной Вдове. И вот это произошло — Наташа Романофф отправляется в своё первое сольное приключение.

Несмотря на то, что Наташа появлялась уже в 12 фильмах киновселенной, она — женщина с прошлым, которое покрыто тайной. Впервые зрители увидели Вдову в «Железном человеке 2»: она уже работала на программу «Щ.И.Т.», дезертировав из подразделения, выпускаемого «Красной комнатой», — особой советской программы по тренировке девушек-спецагентов. После изнурительного обучения Наташа стала шпионкой на службе КГБ, однако по идейным соображениям перешла в «Щ.И.Т.» и попала в состав «мстителей».

Действие фильма развернётся в период между событиями картин «Первый мститель. Противостояние» и «Мстители. Война бесконечности». В это время героиня находилась в розыске, так как помогла сбежать капитану Америке и Соколиному Глазу из аэропорта «Лейпциг-Галле» в Германии. Правительство США не одобрило такой поступок, поэтому Наташу, как и бывших «мстителей», ждало либо отстранение, либо тюремное заключение. Чтобы спасти подругу, Тони Старк предлагает какое-то время не привлекать к себе внимание. Наташа следует совету Тони и планирует вернуться домой, но не всё так просто. События в «Лейпциг-Галле» каким-то образом привлекли к Наташе внимание её старого работодателя — «Красной комнаты». Чтобы избавиться от Романофф, за ней отправляют профессионального убийцу Таскмастера. Наташа решает не убегать от своего преследователя, а покончить с программой «Красная комната» раз и навсегда. Она собирает свою команду, чтобы отомстить злодеям, стараниями которых сама стала Вдовой. К ней присоединяются Мелина Востокофф, Елена Белова и советский супергерой Красный Страж — «отечественная версия» Капитана Америки.

Фото: starfilm.ru

Исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон сама исполняла всё трюки. Боевые искусства она освоила ещё во время съёмок «Железного человека 2», за пять недель пройдя ускоренный курс и явив миру невероятное владение всеми видами оружия и своим телом. Актрисам Флоренс Пью и Рейчел Вайс, сыгравшим Мелину Востокофф и Елену Белову, понадобилось намного больше времени для подготовки.

Чем всегда славятся фильмы студии Marvel, так это костюмами персонажей. Раньше Наташа всегда появлялась в чёрном спандексе, но на этот раз её амуниция получила «апгрейд». Особое внимание привлекает белый костюм для идеальной маскировки в заснеженной местности. В интервью Скарлетт Йоханссон призналась, хотя её костюм и смотрится стильно, в нём очень жарко. Очень эффектный наряд у Таскмастера, он лишь отдаленно напоминает канонический костюм с черепом и капюшоном!

Фото: startfilm.ru

Главный вопрос, увидим ли мы в фильме Тони Старка, с которым попрощались в фильме «Мстители. Финал». Железный человек тогда пожертвовал собой ради спасения миров. Среди фанатов в Сети ходят слухи, что в «Черной Вдове» будет камео Роберта Дауни-младшего. Это было бы отличным ходом, ведь именно с этих двух героев началась киновселенная Marvel.

Кстати, мы увидим Наташу Романофф в детстве. Её сыграет дочь актрисы Миллы Йовович, Эвер Габо Андерсон. А сама Милла Йовович сыграла шпионку и информатора в киносерии «Обитель зла»! Вот такие пересечения случаются!

Смотрим в кинотеатрах: «Мир» (2D, 3D), «Европа-Киномир» (2D, 3D), «Киномир-Галактика» (2D, 3D, ATMOS), «Арена» (IMAX, DBOX, 2D, 3D), «Огни» (2D, 3D)

«Лена и львёнок», семейная мелодрама, США (6+)

Фото:startfilm.ru

Два контрабандиста-неудачника пытаются передать влиятельному коллекционеру зверей белого львёнка. Однако планы преступников рушатся, когда животное убегает и попадает в руки Лены — девочки-подростка, недавно переехавшей в город, где у неё совсем нет друзей, и тяжело переживающей уход матери из семьи. Она оставляет львёнка у себя и даёт ему кличку Снежок. Контрабандисты тем временем уже напали на след львёнка и начинают свои поиски.

Фото: startfilm.ru

За последний год мы не раз видели на экране, как герои находят утешение или преодолевают свою боль благодаря общению с животными. Российский зритель уже успел узнать об историях дружбы с волком («Мой волк») и спасения циркового пони («Поли»). Сейчас перед нами довольно похожий сюжет, где центральным персонажем становится белый львёнок. Практически отдельный жанр, который можно именовать «фильмы о животных», вряд ли прекратит свое существование. Братья наши меньшие не только и не столько добавляют умиления в сюжет, но также позволяют взглянуть на человеческие проблемы через призму заботы за другим существом. Будь то собака, кот или дикое животное, они дают возможность обнажить те трудности, которые глубоко тревожат героя. «Лена и львёнок» — отличный фильм для просмотра с детьми, если вы уже посмотрели всевозможные мультфильмы и не знаете, чем ещё развлечь своё чадо.

Актёрский состав фильма возглавляет Мелисса Коллазо, также в ролях здесь Роберт Неппер, Майкл Фрэзиер, Спенсер Оллпорт и другие. Режиссёр фильм, американец Брайан Херцлингер, снял одну из самых прибыльных картин в истории кинематографа. Она называется «Мое свидание с Дрю». Этот документальный фильм рассказывает историю о самом Брайане, который всю жизнь был влюблён в актрису Дрю Бэрримор. Бюджет документального фильма составил примерно 1000 долларов, а сборы, в свою очередь, превысили бюджет почти в 238 раз. Фильм был номинирован на восьми различных кинофестивалях и выиграл почти во всех номинациях.

Смотрим в кинотеатрах: «Арена», «Огни».

«Бугимен», фильм ужасов, Марокко — Франция (16+)

Фото: kinopoisk.ru

Жизнь Али, Нади и Стефана переворачивается с ног на голову, когда их приятель Самир, бесследно пропавший ровно 20 лет назад, появляется на том же самом месте. Неоспоримые факты убеждают компанию в том, что в городе орудует древнее зло, обладающее сверхъестественной силой. Собрав волю в кулак, друзья детства вступают в схватку с монстром, в существование которого они отказывались верить все эти годы. Только так можно обезопасить местных детей от нечистой силы.

«Бугимен» — мистический хоррор, основанный на местном фольклоре. Оригинальное название отсылает к религиозному празднику, на котором марокканские дети собираются вокруг костра и проводят невинные обряды.

Фото: startfilm.ru

Многие отмечают очевидное сходство «Бугимена» с американской дилогией «Оно». Однако производство марокканской кинокартины завершилось ещё в 2015 году, то есть задолго до выхода первой части Андреса Мускетти. Это второй полнометражный фильм в карьере марокканца Талала Сельхами. В 2010 году режиссёр поставил по собственному сценарию ещё один хоррор «Миражи», в котором снялись звёзды «Бугимена» Мохамед Шуби и Омар Лотфи. По словам режиссёра, он не только стремился тесно связать «Бугимена» с национальной культурой, но и заложил политический подтекст. Например, в сюжете неоднократно упоминается колониальное прошлое Марокко.

Дизайн главного монстра создавался с использованием грима, костюмов и визуальных эффектов. Авторы постарались сделать внешний облик сверхъестественного существа по-настоящему пугающим. Так что, страшно будет!

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика», «Арена», «Огни».

«Облачный атлас», фантастика, Германия — Гонконг — США — Сингапур (18+)

Фото: startfilm.ru

С 10 июля в повторный прокат выходит фильм сестёр Ланы и Лилли Вачовски и Тома Тыквера «Облачный атлас». Экранизация романа Дэвида Митчелла вышла в 2012 году, получив номинацию на премию «Золотой глобус» за саундтрек и премию «Сатурн» за лучший грим и лучший монтаж.

Американский нотариус Адам Юинг почти помимо своей воли спасает от смерти туземца Аутуа и в то же время сам чуть не становится жертвой вероломного доктора Генри Гуза. Все эти события, вместе взятые, в свою очередь запускают полутысячелетний цикл, в ходе которого обладатели такого же, как у Юинга, родимого пятна в форме кометы будут писать гениальную музыку, уничтожать мир и заново его строить.

Главные роли в фильме исполнили звёзды мирового кинематографа Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Бродбент, Джим Стёрджесс, Бен Уишоу, Хьюго Уивинг, Хью Грант, Сьюзен Сарандон и другие. Самый дорогостоящий независимый фильм в мировой истории получил положительные отзывы критиков и обрёл огромное количество поклонников по всему миру, несмотря на финансовый провал по сборам в кинотеатральном прокате.

Смотрим в кинотеатре «Киномир-Галактика».

«Космический джем: новое поколение», приключения, США (6+)

Фото: startfilmru

Продолжение «Космического джема» — культовой анимационно-игровой спортивной комедии выйдет в прокат 10 июля.

Первая часть, которая появилась ещё в 1996 году, представляла вымышленный рассказ о событиях, произошедших между уходом Майкла Джордана из Национальной баскетбольной ассоциации в 1993 году и его возвращением в 1995 году. Тогда Джордан, несмотря на неудачи в спорте, решает помочь персонажам мультфильма из параллельного мира Мультипутии выиграть матч против группы инопланетян. Дело в том, что гости с другой планеты пришли захватить мультяшек для того, чтобы повысить популярность своего развлекательного парка. Однако один из персонажей убеждает своих похитителей сыграть с ними в баскетбол, и именно матч должен будет определить победителей. Мультяшек ждут неприятные известия о способностях инопланетян, и без помощи настоящего баскетболиста им не обойтись.

Спустя 23 года, в центре сюжета баскетболист Леброн Джеймс и его младший сын Бронни, который мечтает стать разработчиком видеоигр. Герои попадают в ловушку виртуального пространства из-за алгоритма Al-G Rhythm (Эл-Джи Ритм). Спортсмену необходимо выпутаться из ловушки, в которой он случайно оказался, и найти своего пропавшего сына в мире вымышленных персонажей и сказочных историй. Для этого Леброну вместе с друзьями — культовыми героями «Шоу Луни Тюнз» Багзом Банни, Даффи Баком, Порки Пигом и Лолой Банни и другими героями — предстоит бросить вызов опасному злодею и провести легендарный баскетбольный матч против цифровых версий величайших звёзд баскетбола, который увидит весь мир.

Фото: fotostrana.ru

Фильм содержит и традиционную анимацию с компьютерной графикой, и съёмки живых актёров. Среди них звёзды НБА Дамиан Лиллард, Энтони Дэвис и Клэй Томпсон, Дон Чидл, Сонекуа Мартин-Грин.

Фото: mikeshouts.com

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика», «Арена», «Огни».

«Король Лир», фильм-спектакль, Великобритания (16+)

Фото: liberatetutemet.com

13 июля сеть «Киномир» в рамках проекта TheatreHD покажет спектакль Шекспировского театра «Глобус» «Король Лир». Пожилой король Лир, не имеющий сыновей, решает покинуть престол и разделить королевство между тремя дочерьми. Каждая из них должна рассказать отцу о силе своей любви к нему — результат определит величину её будущих владений. Лесть старших дочек и непонятая честность младшей приведут к страшным событиям: королю Лиру предстоят годы скитаний, а сёстрам — кровопролитная война за территорию и трон, из которой никто не выйдет победителем.

Спектакль был представлен в театральном сезоне 2017–2018 годов, который был особенно урожайным на «Лиров». Каждая из постановок концентрировалась на собственном, выбранном режиссёром аспекте характера эксцентричного монарха и пьесы. Так, телефильм BBC с Энтони Хопкинсом напирал на сумасбродство короля, а спектакль с Иэном Маккелленом делал акцент на оставленности Лира. Глобусовская постановка американки Нэнси Меклер погружает в духовную и человеческую нищету добровольно осиротевшего Лира — действие пьесы перенесено на дно общества, в мир обездоленных, униженных и оскорблённых. В заглавной роли короля блистает ветеран саги про «Пиратов Карибского моря» Кевин Макнэлли. Роль верного королю графа Кента сыграла лондонская актриса Саския Ривз, известная по ролям в громких телесериалах («Лютер», «Валландер», «Волчий зал», «Шетланд»). Спектакль демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Смотрим в кинотеатре «Киномир-Галактика».

Приятного просмотра! Увидимся в кино!