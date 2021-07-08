Переболевшие COVID-19 барнаульцы будут получать QR-код

Однако его не смогут получить те, кто не обращался к врачу или переболел бессимптомно.

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По информации портала госуслуг, QR-код — это особый тип штрихкода, который присваивают сертификатам о вакцинации и перенесённом COVID-19, а также результатам ПЦР-теста. Он содержит идентификатор документа и ссылку на страницу его проверки.

Если QR-код подтверждает вакцинацию, то его действие длится в течение 1 года. Информацию о перенесённой болезни по коду можно получить только в течение полугода, о результате ПЦР-теста — через 72 часа.

Отметим, что QR-код подтвердит право на посещение кафе, ресторанов и других организаций общественного питания, а также массовых мероприятий в период действия ограничений, вызванных COVID-19. Для проверки нужно предъявить QR-код в смартфоне или в распечатанном виде вместе с документом, удостоверяющим личность.

Его можно получить на портале госуслуг в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании — если диагноз COVID-19 подтверждён документально. QR-код ПЦР-тесту присваивается только в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на портал госуслуг.

С 1 июля 2021 года на госуслугах доступны QR-коды для переболевших. Россияне получают их автоматически, если переболели коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев и имеют подтверждённую учётную запись на госуслугах.

Если граждане не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то получить QR-код о перенесённой болезни они не смогут. Если данных о том, что они переболели, нет в федеральном регистре заболевших, то нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста.