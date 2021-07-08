Рассказываем, как повлияют изменения в эпидобстановке на летние фестивали

В Барнауле открылась юбилейная, десятая по счету биеннале молодых художников «Аз.Арт. Сибирь». Правда, из-за ковидных ограничений организаторам пришлось сократить церемонию открытия, отказавшись от развлекательной части программы, которая прошла на главной площадке выставки – в «Титов-Арене».

Выставка «Аз.Арт. Сибирь» собрала работы 300 авторов из 10 регионов Сибири и Приморья.

Фото предоставлено организаторами выставки «Аз.Арт. Сибирь»

К счастью, насыщенная программа крупнейшего молодежного художественного форума за Уралом, состоящего из научных конференций, открытых лекций, экскурсий, спектаклей и встреч с художниками и искусствоведами, из-за новых ограничений не пострадает. По словам куратора проекта Николая Зайкова, за тем, чтобы эти мероприятия собирали не более 50 человек, будут следить специально обученные волонтеры. Удачно и то, что пространство «Титов-Арены» легко зонируется на отдельные залы, где посетители могут находиться в установленном количестве с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Напомним, в этом году «Аз.Арт. Сибирь» проходит не только в пространстве «Титов-Арены» на 2 тыс. кв. м, но и охватывает другие выставочные площадки города – музей «Город», ГХМАК, барнаульские галереи. Продлится выставка до 29 июля. Несмотря на то, что организаторы заявили о 500 работах-участниках выставки, на деле их гораздо больше, ведь нередко под одним названием скрываются триптихи и даже целые художественные серии.

– В этом году бюджет форума составил более 7,5 млн руб., которые поступили из трех основных источников – грантов Президента РФ, Губернатора Алтайского края и Фонда Александра Прокопьева, – пояснил куратор проекта. – На эти средства в Барнаул приглашены ведущие эксперты в области изобразительного искусства (в том числе и председатель жюри Вадим Иванкин – известный новосибирский живописец, академик Российской академии художеств, профессор), а призовой фонд увеличен до 25 тыс. руб.

И если выставка «Аз.Арт. Сибирь» из-за пандемии пострадает не сильно, то главное событие лета – Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» – решено перенести на конец сентября. Провести его планируют одновременно с празднованием дня рождения Алтайского края на площадке Краевого театра драмы. Тогда же в кинотеатрах пройдет и традиционный кинофестиваль, программа которого уже сформирована из 12 фильмов.

Полностью отменили фестиваль «Земляки» памяти Михаила Евдокимова, который традиционно проводится в начале августа в Верх-Обском. А большой фестиваль национальных культур, который планировалось провести этим летом в Змеиногорском районе, перенесли в онлайн-формат.