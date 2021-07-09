Выставки

Выставочный зал музея «Город»

(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)

До 30 июля – выставка работы алтайских художников – лауреатов проекта «Аз.Арт.Сибирь» прошлых лет (6+). В экспозиции – живопись Дарьи и Екатерины Демкиных, Дениса и Евгении Октябрь, Натальи и Дмитрия Плохих и других наших алтайских реалистов; графика Ивана Ильющенко, Ивана Мозгового, Ивана Быкова, а также работы Юрия Гребенщикова, Николая Короткова и Николая Зайкова.

Аллея у Театра драмы

(ул. Молодёжная, 15)

До 1 сентября – выставка «Есть такая профессия – жизни спасать» (0+), посвященная медицинским работникам Алтайского края. Более 100 фотографий сделаны алтайскими фотографами – Антоном Федотовым, Андреем Каспришиным, Вячеславом Мельниковым, Олегом Укладовым и другими.

Галерея «Лукоморье»

(ул. Юрина, 206б, тел. 52-65-65)

До 20 сентября – выставка «Корзина с рукоделием» (0+). Представлены дипломные работы по декоративно-прикладной композиции учащихся Детской художественной школы № 2. Ребята вдохновились темами, связанными с природой и экологией, жизнью города, музыкой, литературой и т. д. Разнообразны и техники исполнения: батик, гобелен, текстильный коллаж, лоскутное шитье, текстильная кукла, плетение ковровых узлов.

Выставочная площадка Алтайского краеведческого музея

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До конца года – выставка «Помните. Через века, через года» (6+). В экспозиции – более 150 подлинных музейных экспонатов. Посетители познакомятся с собирательными образами воина-пехотинца, артиллериста, связиста, шофера, разведчика, моряка, летчика. Многие из представленных материалов экспонируются впервые: личные вещи солдат, сюжетные фотографии, предметы, необходимые солдату в его узкой боевой специализации.

Галерея «Республика ИЗО»

(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

До 22 августа – выставка «ФотоФорум» (12+). Жанр определен организаторами как «свободная фотовыставка». Это фоторепортажи, постановка, предметная фотосъемка и уличная фотография. Главная цель заключается в повышении интереса к художественной фотографии как среди творческой молодежи, так и молодых и начинающих фотографов.

Музеи

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 10 июля – выставка «Валерий Золотухин и Алтай» (6+), приуроченная к 80-летию народного артиста. Представлено несколько комплексов, рассказывающих как о семье В.С. Золотухина, его детстве и первых шагах в самодеятельности, так и о визитах на Алтай в рамках «Шукшинских чтений», большой работе по восстановлению храма в родном селе и реконструкции Молодежного театра в Барнауле.

До 24 июля – фотовыставка Александра Блотницкого (г. Москва) «Нам сердце исцелит любовь» (6+), посвященная Валерию Золотухину. Фотографии были сделаны автором в течении четырех лет во время мероприятий Общенациональной программы «В кругу семьи» в городах России и Палестины. Музей впервые проиллюстрирует малоизвестный факт о том, что Валерий Сергеевич в шестнадцати городах России лично принимал участие в закладке и открытии скульптурных композиций «Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские», идею создания которых всегда считал «живоносной и животворящей».

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 17 июля – персональная выставка живописи Николая Панченко «Я люблю эту землю» (6+).

До 24 июля – выставка православного искусства из фондов музея «Путеводительница» (6+). Экспонаты объединены общей темой путешествия и паломничества.

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До 29 августа – выставка «Доисторические миры» (6+). Наиболее ранние из экспонатов, представленные на выставке, – археоциаты – имеют возраст около 570 млн лет. Также можно увидеть кости представителей мегафауны ледникового периода, некогда населявших территорию современного Алтая: мамонта, шерстистого носорога, бизона.

До 29 августа – выставка декоративно-прикладных изделий «Алтай: образ и миф» (6+). Основа – текстильные полотна, отшитые мастерами по мотивам хорошо известных петроглифов Большого Алтая, а также фантастических образов скифо-сибирского звериного стиля. Мастерами выступили участники клуба лоскутного шитья «Лоскутная пятница».

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

9 июля, пятница

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+) – 11.00.

«Два стеклышка. Удивительный телескоп» (12+) – 13.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 15.00.

10 июля, суббота

«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00.

«На голубой планете» (6+) – 13.00.

«Сокровища Вселенной» (12+) – 15.00.

11 июля, воскресенье

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+) – 11.00.

«Солнце. Наша живая звезда» (6+) – 13.00.

«Далекие миры. Другая жизнь?» (12+) – 15.00.

12 июля, понедельник

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«IBEX. В поисках края Солнечной системы» (12+) – 13.00.

«Солнце и жизнь Земли» (12+) – 15.00.

13 июля, вторник

«Вода – чудо природы» (6+) – 11.00.

«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) – 12.00.

«Приключения небесной принцессы» (6+) – 13.00.

«Энергия Вселенной» (12+) – 15.00.

14 июля, среда

«За краем небес» (6+) – 11.00.

«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) – 12.00.

«Солнце. Наша живая звезда» (6+) – 13.00.

«Астрономия» (12+) – 15.00.

15 июля, четверг

«Гопал. Принц Планеты коров» (6+) – 11.00.

«Наблюдаем Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) – 12.00.

«Экспедиция по Солнечной системе» (12+) – 13.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 15.00.

Театры

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

18 июня, пятница

В. Катаев «Цветик-семицветик» (сказка, 6+) – 10.30

23 июня, среда

Вечер памяти Валерия Золотухина (12+) – 18.30

24 июня, четверг

Воспоминания о друге «Золотистый, золотой» (12+) – 18.30

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

19 июня, суббота

«Гадкий утенок» (театр на подушках, 0+) – 11.00, 12.00.