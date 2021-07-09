Четыре дня не будет горячей воды у потребителей ТЭЦ-3

Воду отключат с 12 по 15 июля, но не у всех потребителей.

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Отключение необходимо, сообщает «Сибирская генерирующая компания», для устранения оставшихся после опрессовки повреждений на теплосетях и проведения некоторых видов ремонтов на самой станции.

Первоначально предполагалось, что без ресурса останутся все потребители станции — 379 тысяч жителей. Однако стараниями энергетиков на некоторых участках тепловых сетей все повреждения были оперативно устранены и часть домов на время отключения переключат на контур ТЭЦ-2. Так почти 112 тысяч барнаульцев отключение горячей воды обойдёт стороной. Адреса домов, у которых горячая вода будет, отмечены на карте. Но почти 70% потребителей услуг, а это 267 тысяч, придётся потерпеть неудобство.

Во время отключения энергетики заменят задвижки на трёх трубопроводах, а также индикаторы коррозии теплосетей, которые определяют и контролируют скорость износа металла трубопровода. Сделать это без отключения подачи теплоносителя в город невозможно.