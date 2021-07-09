Губернатор Виктор Томенко и председатель крайизбиркома Ирина Акимова обсудили подготовку к выборам

На встрече сегодня, 9 июля, Виктор Томенко и Ирина Акимова обсудили ряд важных вопросов по подготовке к выборам депутатов Государственной Думы, краевого Законодательного Собрания, а также муниципальных депутатов.

Фото: altairegion22.ru

В этом году голосование будет проходить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

Виктор Томенко отметил, что основная задача правительства — подойти к дате голосования максимально подготовленными, чтобы всем избирателям дать возможность спокойно, комфортно, в соответствии с законодательством выразить свою волю на выборах.

По словам Ирины Акимовой, на реализацию полномочий избирательных комиссий Алтайского края получены средства федерального бюджета, в том числе предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия избирателей и сотрудников избиркомов.

На следующей неделе ожидается активное представление документов для выдвижения и последующей регистрации кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы. В этом году в каждом из четырёх округов по выборам депутатов Госдумы будут использоваться автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней — в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. Всего в крае насчитывается более 200 КОИБов.

Избирательная кампания по выборам депутатов АКЗС также входит в стадию выдвижения и последующей регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов. Об участии в выборах оповестили представители шести политических партий.

В настоящее время определены сроки и порядок проведения кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В этом году Залесовская ТИК готовится к проведению выборов в недавно образованном муниципальном образовании — Залесовском муниципальном округе.

Всего в Алтайском крае порядка 1,8 миллиона избирателей, в этом году будет работать 1771 избирательный участок. Крайизбирком заключил соглашение с Министерством образования Алтайского края по организации голосования на территории образовательных учреждений, где находится около половины всех избирательных участков.

В Барнауле за прошедшие годы построено много новых микрорайонов. В связи с этим в городе открыты новые участки, что увеличивает нагрузку на избирательную систему. Поэтому в ЦИК России согласовано решение о создании в Индустриальном районе второй территориальной избирательной комиссии.

«Также отмечено, что в связи с проведением голосования в течение трёх дней будет усилен контроль за процедурой, в том числе организовано онлайн-видеонаблюдение и видеофиксация. Будут использоваться новые формы хранения избирательной документации: в настоящее время продолжается закупка сейфов для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней», сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Виктор Томенко уточнил, что при введении новых антиковидных ограничений учтена возможность проведения мероприятий избирательного процесса.

«Когда мы проект указа готовили, обсуждали его, то, конечно, мы брали в расчёт ситуацию текущего года. Мы допустили работу целого ряда наших организаций, у которых есть большие помещения, например театров, кинотеатров, клубных организаций и так далее, с наполняемостью до 50% от расчётной. В принципе, наличие больших залов позволяет проводить конференции, агитационную работу, встречи с избирателями. Мы обсудили с Роспотребнадзором, что в этих организациях уже давно действует хорошо отработанный санитарно-эпидемиологический режим, предполагается соблюдение масочного режима, рассадка и использование средств дезинфекции, проветривание. Ещё раз обращаю внимание наших избирателей: мы подошли к этому вопросу так, чтобы сохранить по максимуму возможность людям принять участие в избирательном процессе», — отметил глава региона.



