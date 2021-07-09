Маршрут автобусов № 110 изменят в Барнауле

Путь следования маршрута изменят в целях определения потребности жителей в транспортном обслуживании и оценки его целесообразности.

В Барнауле с 12 июля по 30 сентября будет изменена трасса следования автобусного маршрута № 110 «ЛДП «Спартак-2» — аэропорт».

По сообщению администрации города Барнаула, движение автобусов будет организовано по следующей схеме:

— в прямом направлении: ЛДП «Спартак-2», ул. Большая Олонская, ул. Мамонтова, пл. им. В.Н. Баварина, пр. Ленина, пр. Строителей, Павловский тракт, ул. Фурманова, ул. Власихинская, ул. Сергея Ускова, ул. Взлетная, ул. Солнечная поляна, Павловский тракт, аэропорт;

— в обратном направлении: аэропорт, Павловский тракт, ул. Кедровая, ул. Дружбы, ул. Смоленская, ул. Малиновая 2-я, ул. Авиаторов, ул. Декоративная, ул. Малиновая, ул. Соловьиная, ул. Смородиновая, Павловский тракт, ул. Солнечная поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Власихинская, ул. Фурманова, Павловский тракт, пр. Строителей, пр. Ленина, ул. Мамонтова, ул. Большая Олонская, ЛДП «Спартак-2».