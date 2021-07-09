Полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении

На камеру внешнего видеонаблюдения в барнаульском садоводстве попал бегущий молодой человек.

Фото: 22.мвд.рф

По сообщению ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, за совершение тяжкого преступления разыскивается молодой человек на вид 20–25 лет, рост 175 см, спортивного телосложения, волосы тёмные, стрижка короткая, на левом плече татуировка. Был одет: футболка тёмного цвета, джинсовые шорты голубого цвета с чёрным ремнём, кроссовки красного цвета с белой подошвой.

Всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемого, его местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: 8-905-081-9711, 8-923-163-9796, 8-913-098-8111.