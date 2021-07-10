Барнаульская полиция предупреждает об ответственности за приобретение фальшивых прививочных сертификатов

В сети периодически появляется информация с предложениями о продаже неких прививочных сертификатов. За определенную сумму потенциальным покупателям предлагается приобрести фальшивый прививочный сертификат.

Фото: imag.one

На территории Алтайского края на данный момент подобных фактов не зарегистрировано. Но сотрудники полиции проводят активную профилактическую работу, направленную на противодействие возможной реализации поддельных прививочных сертификатов.

УМВД России по городу Барнаулу напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за изготовление и подделку прививочных сертификатов предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальное наказание по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации за подделку или оборот фальшивых документов — лишение свободы на срок до четырех лет. Максимальная санкция статьи за использование заведомо поддельных документов — арест на срок до полугода. Действующее законодательство также предусматривает ответственность для тех, кто решил приобрести и воспользоваться поддельным прививочным сертификатом. Владельцы таких документов могут потенциально поставить под угрозу жизнь и здоровье окружающих. За незаконное приобретение подобного сертификата наступает ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы до одного года, а в случае, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека – до пяти лет лишения свободы.

Стоит отметить, что поддельный сертификат не пройдет проверку на Едином портале государственных услуг.

«В случае, если кому-либо из граждан стала известна информация о реализации поддельных прививочных сертификатов, об этом необходимо сообщить по телефонам 02, 102 (с мобильного), либо обратиться в ближайший отдел полиции. Вся информация будет незамедлительно проверена, сотрудники органов внутренних дел примут все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством», – сообщается на официальном сайте УМВД России по городу Барнаулу.