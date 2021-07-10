Барнаульские школьники облагораживают территории образовательных учреждений города

В понедельник, 5 июля, для подростков краевой столицы, которым уже исполнилось 14 лет, начался второй за это лето трудовой сезон. В течение десяти дней они будут ухаживать за клумбами и газонами, убирать траву, обрезать ветки и выметать дорожки. С каждым из них заключен трудовой договор. По его завершении ребята получат заработную плату.

В течение десяти дней ученики школы №56 будут ухаживать за клумбами и газонами, убирать траву, обрезать ветки и подметать дорожки. С каждым из них заключен трудовой договор.

Фото: Андрей Чурилов

Без нареканий

На территории барнаульской школы № 56 сегодня трудятся десять восьмиклассников. Не все из них в этом году трудоустроены впервые.

– Я уже работал прошлым летом, мне понравилось, – отмечает Захар Чернышев. – И атмосфера хорошая, все время общаюсь с друзьями, и возможность заработать неплохая. Пока у меня планов на заработанные деньги нет, еще подумаю, куда их можно будет потратить. На этой неделе погода разная: два дня было очень жарко, а сегодня прохладно. Конечно, в таких условиях работать приятнее, но я и зной нормально переношу.

За Захаром, как и за другими мальчиками, которых в этом году в ремонтной бригаде целых восемь, определенной работы не закреплено.

– Каждый день как лотерея: никогда не знаешь, что доверят делать, – продолжает парень. – Сегодня вот рвал траву, теперь подметаю дорожки, это мне больше нравится делать.

У девочек спектр работы более ограничен – на их плечи ложится по большей мере уход за клумбами.

– Наша работа в основном ограничивается прополкой цветов, – рассказывает Яна Кандрашова. – Я активную жизненную позицию занимаю с первых школьных лет, проявляю себя в разных сферах: учебе, творчестве, пою, читаю стихи, в этот раз решила попробовать себя в труде. К тому же хотела оказать посильную помощь родной школе и продуктивно провести каникулы.

Все ее коллеги по рембригаде – одноклассники. Ребята отмечают, что в таком коллективе трудиться особенно комфортно, поскольку в их классе всегда царила дружеская атмосфера. Уставать им сильно не приходится – работают всего по часу в день. Встают по утрам тоже легко, хотя некоторые уже успели за первый месяц каникул отвыкнуть от подъема по будильнику.

Приходят в школу к девяти часам, но за работу принимаются не сразу – только после измерения температуры и проведения ежедневного инструктажа.

В июле учащиеся школы №56 работают на улице.

Фото: Андрей Чурилов

– Дети взаимодействуют с разным инвентарем: грабли, тяпки, метлы, секаторы, лейки, шланги, – перечисляет куратор ремонтной бригады, учитель биологии школы № 56 Светлана Тарасенко. – К каждому инструменту есть инструкция, мы ее зачитываем ребятам и просим поставить подпись в журнале. В целом я работниками довольна, задания выполняют добросовестно, качественно, никаких нареканий и нарушений.

Разные возможности

По словам директора школы № 56 Любови Степановой, эти ребята пока не спрашивают о возможности трудоустройства в августе – обычно такие вопросы возникают ближе к завершению договора. Вообще такие прецеденты не редкость. Так, в прошлом году пятеро ребят облагораживали территорию школы, работая в рембригадах в июле и августе.

– Обычно городской комитет по образованию организует пять трудовых смен: в апреле, июне, июле, августе и сентябре, – детализирует Любовь Степанова. – Но на базе нашей школы в этом году их всего две, в большем не было необходимости. В июне у нас набрались профильные смены в рамках функционирования лагеря дневного пребывания детей «Солнышко». К примеру, военно-патриотическая, проведены военные сборы мальчиков, социально-гуманитарная, где дети младших классов в игровой форме изучали английский язык, и экологическая, мы ее назвали «Зеленый патруль». Эти ребята тоже работали на участке в качестве волонтеров, но точно так же, по часу в день.

В июле школьников устроили на работу в качестве уборщиков территории по всем правилам – через Пенсионный фонд и Центр занятости населения. Если сейчас вся их деятельность сконцентрирована на улице, то в следующем месяце для некоторых найдется работа и в помещении. В частности, после выхода из отпуска библиотекаря им доверят сортировку учебников.

– О наборе в ремонтные бригады мы объявляем в начале четвертой четверти, вносим в списки всех желающих, но приоритет отдаем занятости ребят из малообеспеченных, многодетных и социально неблагополучных семей, – подчеркивает Любовь Степанова. – Численность бригад определяем сами, обычно она составляет 10-15 человек. Этого нам вполне достаточно.

Более 400 барнаульских школьников временно трудоустроены в июле. Они работают на базе 27 образовательных организаций.

Любопытно, что учащихся школы № 56 трудоустраивают не только в стенах учреждения, а еще и на Барнаульский станкостроительный завод. Эта практика и раньше существовала, но не была систематизирована – принимали на временную работу тех, кто напрямую обращался на завод. В этом году состоялась официальная встреча Любови Степановой и руководителя предприятия Игоря Куппы, в рамках которой достигнута договоренность о приеме на работу семерых ребят. Списки составляли сами педагоги, в них фигурируют фамилии учащихся 8-10-х классов.

– Разница, конечно, есть, – говорит директор школы. – Во-первых, детям самим приходится работать с документами, обращаться в бюро по трудоустройству, отдел кадров. В школе это делают педагоги. Во-вторых, условия труда разные – там они работают не десять дней, а месяц, и не по одному, а по несколько часов в день. Безусловно, не больше допустимой нормы для подростка старше 14 лет. Им доверяют осмотр заготовок гильз и пуль, их сортировку, выполнение подсобных работ. С некоторыми из ребят уже удалось пообщаться, им там очень нравится, не устают, всем довольны.