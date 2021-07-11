Алтайские спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину

Спасательная операция прошла 21 июня 2021 года. В лесном массиве потерялась жительница посёлка Касмалинка Ребрихинского района. Её нашли через несколько часов.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что подобных случаев немало. Зачастую к работе привлекаются значительные силы и средства, в них участвуют спасатели, пожарные, сотрудники полиции, представители администраций, добровольцы.

В солнечную погоду совсем не хочется оставаться дома. И многие любители живой природы отправятся в лес, чтобы отдохнуть и собрать грибов и ягод впрок. Но, как показывает жизнь, даже в знакомом лесу легко потеряться.

Чтобы приятное развлечение не превратилось в злополучное, в ведомстве правила безопасности в лесу.

Итак, к походу надо подготовиться заранее. Предупредите родных или близких, куда вы идете и когда планируете вернуться домой. Имейте при себе заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и питания. Возьмите нож и спички в сухой коробке. Часы и компас также будут не лишними. Если вы регулярно принимаете какие-то лекарства, не забудьте взять их с собой. Одежду лучше выбрать ярких цветов, покрывающую большую часть тела, обязательно наденьте головной убор.

Входя в лес, обратите внимание, с какой стороны светит солнце. Если вы заблудитесь в лесу, при выходе из леса по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны. Также можно ориентироваться по воде. Переходя через лесной ручеек, посмотрите направление течения воды. Если обратный путь правильный, то течение воды будет противоположным тому, которое вы заметили при входе в лес. По пути старайтесь запоминать как можно больше предметов-ориентиров, можете сами оставлять по дороге «зарубки». Обращайте внимание на линии электропередач.

Если вы все же заблудились, не паникуйте. Остановитесь и прислушайтесь, не доносится ли до вас шум машин, голоса людей или другие звуки, подсказывающие куда идти. Постарайтесь подняться на возвышенность или взобраться на дерево и внимательно осмотреться. Если вы не видите выхода, оставайтесь на одном месте, так вас легче будет найти.

Если есть возможность, позвоните 112. Спасатели незамедлительно отправятся вам на помощь.