В Барнауле продолжают ловить пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД и члены народной дружины «Барнаульская» проводят профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Фото: lenta.ru

Выявление пьяных водителей направленно на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Барнаульская Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о том, что пренебрежительное отношение к опасности, некритичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Езда сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую и приводят к дорожным происшествиям.

Если вы стали невольными свидетелями того, что кто-то управляет автомобилем или собирается сеть за руль в состоянии опьянения просьба сообщить об этом в ГИБДД Барнаула по телефону: 391-090.