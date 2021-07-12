Барнаульцы освобождают Пивоварку от мусора

Александра Подкорытова из Барнаула на своей странице в Instagram рассказала о добром деле. Вместе с единомышленниками она очищает реку от бытовых отходов.

12 июля 2021 года девушка разместила информацию о том, что пять человек из Пивоварки достали 27 пакетов мусора.

«К сожалению, мусора ещё очень много и на субботники надо собраться ещё раз пять (надеюсь, что не больше). Будем рады всем, кто присоединится. Такая большая работа проделана, столько людей задействовано, вывезли уже восемь КамАЗов с мусором. Нельзя всё взять и бросить на полпути», — отметила Александра Подкорытова.

Жительница Барнаула поблагодарила всех, кто принимает участие в наведении порядка на реке.