Девятиклассница представит Алтайский край на финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Школьница серьёзно увлекается флористикой и в турнире WORLDSKILLS RUSSIA – 2021 примет участие с категории «Флористика» среди юниоров.

Фото: educaltai.ru

Искусством создания флористических работ из разнообразных природных материалов Александра Никанорова увлекается с 2019 года, сообщает сайт Министерства образования и науки Алтайского края. Своё мастерство старшеклассница оттачивает в Алтайском краевом детском экологическом центре (АКДЭЦ), где и готовится активно к финалу. На счету Александры Никаноровой — два первых места в Открытых региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Алтайского края 2019 и 2020 годов. Также юный флорист уже участвовала в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2020. В 2021 году Александра снова попробует свои силы в финале.

«Флористика для меня — это полет фантазии, вдохновения… Я люблю работать с цветами, люблю создавать необычные букеты и композиции, — рассказывает Александра. — От чемпионата я жду знакомств с другими флористами и, конечно же, опыта, который поможет мне совершенствоваться».

Фото: educaltai.ru

В ходе подготовки перед девушкой стоят такие задачи: улучшить профессиональные навыки, набраться вдохновения, потренироваться в импровизации. На конкурсе пригодятся знания технических аспектов работы, цветовых сочетаний, правил сборки композиций с учётом требований по жизнеобеспечению растений и многого другого.

«На тренировках Саша совершенствует технику сборки букета. Большое внимание мы уделяем и отработке модулей: букет, композиция, работа с горшечными растениями, украшение невесты, заменяющее букет, — рассказывает педагог АКДЭЦ, флорист Татьяна Емелина, — Саша составляет технические схемы флористических элементов и каркасов, прорабатывает цветочный ассортимент и цветовые сочетания».

Фото: educaltai.ru

Напомним, что финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors — школьников до 16 лет. Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование». В 2021 году финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится в Уфе, 25–29 августа, если не будет нового переноса сроков из-за напряжённой ситуации с коронавирусом. Участниками станут более 1800 конкурсантов, из них более 600 — юниоры.

Ожидается, что конкурсанты продемонстрируют свои навыки в 105 профессиональных компетенциях, разделённых на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

В чемпионате также удалённо примут участие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.