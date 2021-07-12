Краевая избирательная комиссия использует новейший программный продукт для проверки подписных листов

8 июля состоялась презентация специализированного программно-технического комплекса по проверке подписных листов в поддержку выдвижения списка кандидатов и кандидатов при проведении выборов 19 сентября 2021 года.

Использование нового программного оборудования значительно сократит время проверки подписных листов.

Фото: Екатерина Панфилова

– На презентацию мы пригласили представителей не только науки и общественности, но и политических партий, – отметила председатель крайизбиркома Ирина Акимова. – Использование нового оборудования сведет к минимуму человеческий фактор и позволит проводить процедуру проверки подписных листов намного быстрее.

По словам руководителя информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края Юрия Сидорова, в период приема документов от кандидатов новейший программный продукт будет использоваться впервые.

– Наши специалисты сканируют подписные листы, остальное делает программа, – пояснил Юрий Владимирович. – Отсканированные и обработанные подписные листы загружаются на сервер ЦИК, где происходит их перевод в машиночитаемый вид и сопоставление представленной информации со сведениями из регистра избирателей ГАС «Выборы». То есть на этом этапе отсекаются несуществующие лица, а в том случае, если выявлены какие-то несовпадения в паспортных данных, автоматически делается запрос в органы МВД. Далее программа формирует цепочки похожих почерков, если они имеют место быть, иногда это целые кейсы, которые отправляются почерковеду для анализа и принятия окончательного решения. Таким образом, эксперт проверяет не весь список с самого начала, а работает с информацией, вызывающей сомнение.

В ходе приемки документов от кандидатов на выборы в Госдуму и АКЗС будет использовано шесть сканеров проверки подписных листов. Четыре из них предоставил Центризбирком, еще два крайизбирком приобрел самостоятельно. Стоимость одной единицы оборудования составила порядка 20 тыс. руб.

Фото: Екатерина Панфилова

Стоит отметить, что с пополнением единой базы данных программного продукта информацией из регионов страны, точность конечных результатов будет только возрастать, хотя уже сейчас точность распознавания рукописного текста составляет более 97%.

Напомним, что Избирательной комиссией Алтайского края определено количество подписей избирателей в поддержку выдвижения краевого списка кандидатов на выборах депутатов АКЗС, необходимое для регистрации, – 9019 подписей. Максимальное количество подписей, которое можно представить в краевой избирком, составляет 9920, а проверке будут подлежать 1804 подписи. В случае, если количество недостоверных и недействительных подписей избирателей составит пять и более процентов от установленного количества, дополнительной проверке будут подвергнуты еще 1353 подписи избирателей.