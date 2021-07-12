Министр спорта Алтайского края рассказал, как сейчас работают тренажёрные залы

По его словам, противоэпидемиологический режим в объектах спорта региона выдерживать не прекращали.

Фото: pixabay.com

В рамках онлайн-пресс-конференции министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев рассказал о работе спортзалов в сложившейся эпидемиологической ситуации. По его словам, на спортивных объектах соблюдаются все необходимые требования: обработка рук, термометрия и дезинфекция.

«Ограничения были 75 процентов. Поэтому шаг с 75 до 50 процентов не принципиален. Нам важно удержать возможность отрасли работать. Это касается и тренировочных процессов, и работы тренажёрных залов. Поэтому отрасль спорта показывает правильный пример. Объекты спорта на данный момент являются островками здоровья и безопасности», — заявил Перфильев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Алтайском крае могут перенести спортивные мероприятия на 2022 год