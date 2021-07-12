Рассказываем, как не отравиться на отдыхе в отеле

Лето — время отпусков. Россияне рвутся путешествовать или отдыхать на морях, где выбирают отели с питанием. В них чаще всего бывают «шведские столы» с обилием фруктов, разнообразных салатов, морепродуктов и алкоголя. Пищевое отравление в отпуске далеко не редкое явление. Потерять несколько дней отдыха досадно.

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О чём нужно помнить, чтобы от отпуска остались только приятные воспоминания?

Роспотребнадзор Алтайского края опубликовал меры профилактики пищевых отравлений во время отдыха:

1. Следите за чистотой рук.

2. Используйте бутилированную воду. Не стоит пить воду из-под крана.

3. Избегайте добавления льда в напитки.

4. Отдавайте предпочтение тщательно приготовленной пище, которая все ещё горячая.

5. Избегайте употребления сырой пищи (мясо, рыба, моллюски). Сырая рыба и моллюски особенно опасны.

6. Избегайте блюд с мелко нарезанными ингредиентами, а также салатов и прочих блюд с майонезной заправкой и другими соусами.

7. Не употребляйте в пищу украшения с блюд.

8. Не ешьте блюда, внешний вид которых вызывает подозрения.