Серийного похитителя велосипедов задержали в Барнауле

По данным полиции, злоумышленник заходил в подъезд жилого дома и похищал оставленные на лестничных площадках велосипеды.

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Раскрывая серию велосипедных краж, сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу достаточно быстро установили и задержали подозреваемого, сообщает портал ГУ МВД России по Алтайскому краю. Любителем чужих «железных коней» оказался ранее судимый за кражи 41-летний житель Барнаула. Оперативники установили, что в конце июня текущего года злоумышленник на протяжении двух дней заходил в подъезд одного и того же многоквартирного дома, перекусывал бокорезами противоугонный трос, похищал велосипеды и продавал их неизвестным лицам. Сумма причинённого ущерба в двух случаях составила около 40 000 рублей.

Третий похищенный велосипед стоимостью 100 тысяч рублей мужчина продать не успел. Сотрудники полиции вернули его владельцу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. А сотрудники полиции выясняют, не причастен ли похититель к другим кражам велотранспорта.