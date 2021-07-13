В Алтайском крае стали чаще жениться

В январе – мае в регионе заключили 3 644 брака. Эти показатели на 994 больше, чем за пять месяцев 2020 года.

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Однако число разводов тоже увеличилось. В 2021 году этот показатель составил 3 923, на 841 развод больше, чем в прошлом.

Такие данные за январь – май 2021 года опубликовал Росстат.

Известно, что за 5 месяцев в Алтайском крае родилось 7 565 младенцев, это на 458 меньше, чем в январе – мае 2020 года.

Число умерших в 2021 году увеличилось — 15 836 человек (в январе – мае прошлого года — 13 126 человек).

За 5 месяцев 2021 года на 2% снизилась младенческая смертность. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число детей, умерших в течение первого года жизни, снизилось на 3 младенца и составило 40 человек.

Таким образом, за январь – май 2021 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 8 271 человек (в аналогичном периоде 2020 года — 5 103 человека), информирует пресс-служба правительства региона.