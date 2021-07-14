«Гражданский мониторинг» проверил работу полиции Барнаула

Представители Общественного совета УМВД России по городу Барнаулу присоединились к Всероссийской акции «Гражданский мониторинг». В её рамках общественники проверили работу дежурной части отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу.

Современные технологии позволяют более оперативно получать нужную информацию. Фото: Стас Сидоркин

Начальник отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу Филипп Ставила и временно исполняющий обязанности начальника дежурной части Вадим Карпенко проводят общественников по помещениям, рассказывая об оснащении и особенностях службы. В ходе посещения члены Общественного совета обращают внимание на все детали: как ведется служебная документация, как заполняется книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, как дежурные реагируют на поступающие звонки.

Осмотрев дежурную часть, участники визита убеждаются, что быт сотрудников вполне налажен. Есть комната отдыха дежурного наряда со всеми удобствами.

Следующий пункт «экскурсии» – знакомство с повседневной работой сотрудников.

– После доставки в дежурную часть мы проверяем вещи гражданина и его самого по системе электронного дактилоскопирования «Папилон», – рассказывает Филипп Ставила. – После чего его провожают в специальное помещение для содержания задержанных лиц.

Порой бывает так, что у человека нет с собой документов, или он отказывается назвать свое имя. В таких случаях прибор «Папилон» просто незаменим – по отпечаткам пальцев легко установить личность.

Разумеется, один из важнейших моментов – обеспечить права задержанных.

– Вот у нас информационный стенд с необходимой документацией. Указаны адреса и телефоны контролирующих, а также правозащитных организаций. Все в доступном месте, – поясняет Вадим Карпенко.

Все данные о доставленных в дежурную часть, о цели, времени вносятся в книгу учета. Весь периметр дежурной части находится под видеонаблюдением.

Кроме того, общественники осмотрели специальные помещения для содержания задержанных лиц, получив представление о быте временных постояльцев дежурной части. Гости обратили внимание на чистоту помещений. Собственно, так и должно быть. Начальник отдела пояснил, что прибывшим выдается постельное белье. В камере постоянно в режиме реального времени идет видеонаблюдение. «Гостей» кормят три раза в день.

Акция МВД «Гражданский мониторинг» проходит практически по всей России, везде, где есть Общественные советы при УМВД. Визиты в отделы полиции помогают общественникам осуществлять контроль и мониторинг деятельности органов полиции.

Увиденное оставило положительные впечатления у участников визита.

– Я сам начинал работать в Октябрьском РОВД в 1981 году инспектором уголовного розыска. Здесь тогда было одно трехэтажное здание, – делится впечатлениями член Общественного совета Александр Кишкунов. – Конечно, сейчас многое изменилось. Техника современная, помещения большие. В годы моей службы установить личность человека была целая проблема. Особенно вечером. Надо было ехать в картотеку УВД, делать выборку, если у задержанного не было паспорта с собой или другого удостоверяющего личность документа. Сейчас аппарат «Папилон» очень помогает.

По итогам проведенной проверки члены Общественного совета отметили высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников дежурной части и пожелали полицейским дальнейших успехов в службе.