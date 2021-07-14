В Барнауле на три дня перекроют участок Павловского тракта

В связи с ремонтом асфальтового покрытия в районе пересечения с улицей Попова Павловский тракт перекроют с 24 по 27 июля.

Фото: canva.com

По сообщению пресс-службы администрации Барнаула, движение автомобильного транспорта перекроют в районе здания № 269 с 8:00 24 июля до 8:00 27 июля по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта.

Движение автобусов маршрута № 47 будет организовано по следующей схеме:

…пр. Строителей — Павловский тракт — съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания № 154 (АЗС) — малая проезжая часть Павловского тракта, далее по маршруту; в обратном направлении — без изменения.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.