В школах Барнаула продолжается приём заявлений в 10-е классы

В Барнауле продолжается приём заявлений в универсальные 10-е классы школ на 2021/22 учебный год.

Фото: canva.com

По сообщению пресс-службы городской администрации, подать заявление на приём несовершеннолетнего в 10-й класс могут родители или законные представители.

Понадобятся следующие документы:

1. Заявление о приёме в десятый класс.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

3. Документ, удостоверяющий личность ребёнка.

4. Аттестат об основном общем образовании установленного образца.

5. Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и согласие родителей (законных представителей) (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

6. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. Родитель (законный представитель) заполняет заявление о согласии на обработку персональных данных.

Подать заявление о зачислении можно двумя способами:

1. При личном обращении родителей (законных представителей) в общеобразовательную организацию (в соответствии с режимом её работы).

2. В электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края (для этого необходимо наличие у родителя или законного представителя подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуги»).

После заполнения электронного заявления будет зафиксирована дата и время подачи заявления, которая учитывается при принятии решения по зачислению в общеобразовательную организацию. Решение о зачислении несовершеннолетнего в 10-й класс принимается в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления. О принятом решении родители (законные представители) будут уведомлены способом, указанным в заявлении.

Отметим, что приём заявлений на участие в индивидуальном отборе в 10-е профильные классы осуществляется в сроки, указанные в Положениях общеобразовательных организаций «Об индивидуальном отборе при приёме в классы с углублённым и/или профильным обучением».

Зачисление в 10-е профильные классы осуществляется решением комиссии по итогам индивидуального отбора и в сроки, указанные в локальных нормативных актах образовательной организации на основании заявления родителей при личном обращении родителей в общеобразовательную организацию или в электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края. Отказ в приёме в класс профильного обучения возможен, если обучающийся не прошёл индивидуальный отбор.

В случае отсутствия свободных мест в 10-м классе родители обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую организацию могут обратиться в комитет по образованию города Барнаула, тел. 56-90-35