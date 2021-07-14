В школах Барнаула продолжается приём заявлений в 10-е классы

В Барнауле продолжается приём заявлений в универсальные 10-е классы школ на 2021/22 учебный год.
По сообщению пресс-службы городской администрации, подать заявление на приём несовершеннолетнего в 10-й класс могут родители или законные представители.
Понадобятся следующие документы:
1. Заявление о приёме в десятый класс.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.3. Документ, удостоверяющий личность ребёнка.4. Аттестат об основном общем образовании установленного образца.5. Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и согласие родителей (законных представителей) (для детей с ограниченными возможностями здоровья).6. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. Родитель (законный представитель) заполняет заявление о согласии на обработку персональных данных.
Подать заявление о зачислении можно двумя способами:
1. При личном обращении родителей (законных представителей) в общеобразовательную организацию (в соответствии с режимом её работы).2. В электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края (для этого необходимо наличие у родителя или законного представителя подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуги»).
После заполнения электронного заявления будет зафиксирована дата и время подачи заявления, которая учитывается при принятии решения по зачислению в общеобразовательную организацию. Решение о зачислении несовершеннолетнего в 10-й класс принимается в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления. О принятом решении родители (законные представители) будут уведомлены способом, указанным в заявлении.
Отметим, что приём заявлений на участие в индивидуальном отборе в 10-е профильные классы осуществляется в сроки, указанные в Положениях общеобразовательных организаций «Об индивидуальном отборе при приёме в классы с углублённым и/или профильным обучением».
Зачисление в 10-е профильные классы осуществляется решением комиссии по итогам индивидуального отбора и в сроки, указанные в локальных нормативных актах образовательной организации на основании заявления родителей при личном обращении родителей в общеобразовательную организацию или в электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края. Отказ в приёме в класс профильного обучения возможен, если обучающийся не прошёл индивидуальный отбор.
В случае отсутствия свободных мест в 10-м классе родители обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую организацию могут обратиться в комитет по образованию города Барнаула, тел. 56-90-35
Справка: порядок организации индивидуального отбора при приёме в 10-е профильные классы, а также в 10-е универсальные классы с углублённым изучением одного или двух учебных предметов осуществляется в соответствии с Положениями общеобразовательных организаций «Об индивидуальном отборе при приёме в классы с углублённым и/или профильным обучением», разработанными на основании Порядка, утверждённого приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 07.07.2017 № 952 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приёме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Алтайском крае».