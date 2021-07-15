День богини Берегини: народные приметы на 15 июля

В народном календаре 15 июля — Берегиня.

Фото: fotokto.ru

Традиции и обычаи

В былые времена этот день посвящали богине Берегине, упоминаемой в древнерусских историко-литературных памятниках. Вера в неё была распространена в Древней Руси. Берегини связаны с водой, кроме того им подвластны некоторые стороны жизни людей. Берегинь в народе часто представляли в образе белоствольной берёзы.

По народным представлениям, древняя богиня Берегиня защищала крестьян от разных напастей, недородов, охраняла от всякого зла, приносила здоровье, покровительствовала семейной жизни, берегла скот, помогала охотникам и рыбакам. Она была символом двух начал — женского и мужского, водного и земного, человека и природы.

Согласно поверьям, в этот день Берегиня оглядывала сенокосные луга, расположенные по берегам рек, и наполняла травы и цветы целебными силами. Богиню считали защитницей женщин и молодых девушек. 15 июля они выходили за деревню, кланялись берёзе и просили у неё счастья в любви, здоровья, благополучия в доме, а также помощи в разных житейских делах.

Приметы и поверья