Работа волонтеров по помощи заболевшим и самоизолирующимся продолжается

Работа волонтерского штаба Барнаула и Алтайского края не останавливалась даже когда были частично сняты санитарные ограничения. Сейчас добровольцы вновь активизируются, в первую очередь их помощь необходима системе здравоохранения.

Волонтерская акция, начавшаяся в марте прошлого года, продолжается по мере необходимости.

Фото Андрея Чурилова

– Ребята работают и в поликлиниках, и в колл-центрах, общаются с гражданами. Например, сейчас, когда некоторые граждане, заболевшие коронавирусом, находятся дома под дистанционным наблюдением врачей, волонтеры осуществляют обзвон и узнают о самочувствии пациентов, – рассказывает Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. – Волонтеры помогают работать в регистратурах, в секторе доставки лекарственных средств заболевшим коронавирусом, то есть выполняют функцию мобильной помощи.

В нынешней эпидситуации в крае нет требований самоизоляции для граждан старше 65 лет. В прошлые волны пандемии именно с такими требованиями была связана волонтерская акция по доставке продуктов и лекарств на дом пенсионерам. Тем не менее, и сегодня эта помощь тоже оказывается по потребностям пожилых граждан.

– Организованно увеличивать количество волонтеров на этом секторе на данный момент потребности нет, – уверена Екатерина Четошникова. – Более того, мы с ребятами прорабатываем вопросы безопасности самих волонтеров, потому что молодежь тоже является уязвимой категорией. Мы работаем над формированием резерва волонтеров для того, чтобы в экстренных ситуациях можно было кардинально увеличить количество волонтеров, работающих на том или ином направлении.

Чтобы вступить в ряды волонтеров, необходимо обращаться в Алтайский центр развития добровольчества.