Ревакцинироваться в Алтайском крае можно через поликлинику

Кампания по ревакцинации от коронавируса началась в России 30 июня, регионы по мере возможности присоединяются к ней.

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Сейчас все ресурсы и усилия ведомств направлены на первичную вакцинацию граждан, об этом на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов. Но при желании, если вы уже ставили прививку или после перенесённого ковида прошло полгода, вы можете записаться на повторную вакцинацию (не путать с введением второй дозы препарата!), позвонив в поликлинику. Через сайт «Госуслуги» в крае пока этого сделать нельзя.

Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, сообщил Минздрав РФ. Уточняется, что в случае выявления в ходе первичной вакцинации у пациента серьёзных нежелательных явлений на введение препарата повторную вакцинацию можно проводить с применением другой вакцины при согласии гражданина. Повторная вакцинация будет проходить раз в полгода, пока в России не будет достигнут коллективный иммунитет.

Специалисты, объясняют, что срок в шесть месяцев оптимален, потому что объём антител, который выработался при контакте с коронавирусом, за это время снижается. В конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что после стабилизации ситуации с коронавирусом в России и достижения коллективного иммунитета вакцинация от COVID-19 может проводиться раз в год.