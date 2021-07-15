Соболев против Дюпина. В «Кубке Матч Премьер» солируют барнаульцы

На предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер» сыграны матчи второго тура, в котором вновь на ведущих ролях были воспитанники барнаульского футбола.

Фото: ФК “Спартак”

В противостоянии «Спартака» и «Рубина» встретились экс-динамовцы Александр Соболев и Юрий Дюпин. Нападающий красно-белых не пощадил земляка, забив в его ворота гол-красавец точным ударом, перед этим обыграв трех защитников. Всего в воротах Дюпина в этой игре мяч оказывался четырежды, «Спартак» победил со счетом 4:0, а Соболев был признан лучшим игроком матча.

Во второй игре тура «Сочи», в составе которых весь матч отыграл рубцовчанин Игорь Юрганов, победил «Химки» – 3:2. Вратарь «Химок» Виталий Сычев в игре не участовал.