В Барнауле закроют перекрёсток Попова — Взлётная

15 июля 14:43 2021

Там будут ремонтировать трамвайные пути.

Фото: canva.com

Движение транспорта закроют в Барнауле на пересечении улиц Попова и Взлётной с 16 по 26 июля 2021 года.

За 10 дней на указанном участке планируется заменить верхнее строение пути, полностью обновить балластовое покрытие, шпалы и рельсы, а также заменить асфальт на переезде, информирует пресс-служба мэрии.

Известно, что трамваи и троллейбусы днём будут работать по расписанию без изменений маршрута, а после 22:00 движение электротранспорта будет организовано следующим образом:

  • трамвай № 2: конечная станция «Пивоваренный завод» — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — пр. Космонавтов — конечная станция «Поток»;
  • трамвай № 7: конечная станция «Кордон» — Змеиногорский тракт — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — конечная станция «Депо № 3».
  • трамвая № 10 изменения маршрута не коснутся.
  • троллейбус № 7: конечная станция «Площадь Баварина» — пр. Ленина — ул. Матросова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Сухэ-Батора — ул. 50 лет СССР — ул. Георгиева — конечная станция «Стадион».