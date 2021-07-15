В Барнауле закроют перекрёсток Попова — Взлётная

Там будут ремонтировать трамвайные пути.

Фото: canva.com

Движение транспорта закроют в Барнауле на пересечении улиц Попова и Взлётной с 16 по 26 июля 2021 года.

За 10 дней на указанном участке планируется заменить верхнее строение пути, полностью обновить балластовое покрытие, шпалы и рельсы, а также заменить асфальт на переезде, информирует пресс-служба мэрии.

Известно, что трамваи и троллейбусы днём будут работать по расписанию без изменений маршрута, а после 22:00 движение электротранспорта будет организовано следующим образом: