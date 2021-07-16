Компания СГК и Система «Город» призвали горожан отказаться от бумажных квитанций

На печать платёжек, которые раскладывают жителям Барнаула в почтовые ящики, ежегодно тратится 19 тонн бумаги!

Фото: rg.ru

И вся эта бумага затем становится мусором! Компания СГК в своём Телеграм-канале и Система «Город» напоминает, что ситуацию с таким расточительным подходом к природным ресурсам легко исправить, перейдя на электронную версию.

Для этого нужно создать на сайте компании по сбору и обработке платежей за услуги ЖКХ «Система Город» – sistemagorod.ru – Личный кабинет. Регистрация несложная с вводом адреса электронной почты и разовым кодом, чтобы получить пароль от Личного кабинета Системы «Город». В личном кабинете в настройках вы отмечаете «Получать квитанции по электронной почте» и экономите природные ресурсы, внося вклад в не загрязнение планеты!

Также в Личном кабинете Системы «Город» можно подать показания и проверить статистику по показаниям счетчиков, проанализировать потребление горячей воды за прошлые месяцы, оплатить коммунальные услуги не выходя из дома.