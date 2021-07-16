Маков день: приметы на 16 июля

По народным приметам, 16 июля — несчастливый день. Лучше не начинать в это время никаких новых дел, да и вообще следует быть осторожными!

Фото: artfile.ru

Традиции и обычаи

В народе день прозвали Маковый, потому что в этот период сеяли мак. Это растение с давних пор применяли в кулинарии, народной медицине и магии. Считается, что особенно хорошо мак растёт на полях битв. Существовало предание, что кровь погибших воинов поднимается из земли и превращается в кровавые маковые цветы, которые просят живых молиться об упокоении их грешных душ. В некоторых местах мак называли цветком-приведением, а детям не разрешали гулять в местах, где он растёт. Связано это с боязнью, что растение может высасывать человеческую кровь.

Фото: wallpaperscraft.ru

Также раньше верили, что мак способен противодействовать нечистой силе. Это верование было основано на том, что растение обладает снотворным свойством, то есть может усыпить враждебных человеку духов. Помните, маковое поле в «Волшебнике Изумрудного города» Александра Волкова, с которого уснувших Элли и Тотошку вынесли Железный дровосек и Страшила, а отважные мыши — Трусливого льва?

Мак активно используется в народной медицине. Препаратами, изготовленными на его основе, лечат кашель, диарею, дизентерию, патологии мочеполовой системы. Используют растение и в кулинарии. Его семенами посыпают хлебобулочные изделия. Ещё из семян готовят маковое масло и начинку для рулетов и пирогов.

Кроме того, семена дикого мака считали мощным оберегом. Их желательно было всегда носить с собой — они оберегали от неприятностей и несчастных случаев. Зернами мака обсыпали дом, чтобы защитить его от всяких бесовских хитростей и наваждений!

Фото: otzvip.ru

Раньше мак сыпали в обувь новобрачным, чтобы оградить их от ведьм и колдунов. Верили, что, пока ведьма не пересчитает все маковые зёрна, она не сможет навредить молодым. В Южной Руси с помощью зёрен мака вызывали дождь. Их бесчисленное количество в народе связывали с дождевыми каплями. Во время засухи маковые семена сыпали в один, три или девять колодцев.

Из-за большого количества зёрен в народе мак считался символом изобилия и богатства. Зернышки мака смешивали с куриным кормом в надежде, что птица будет лучше нестись. Сегодня растение используют при изготовлении оберегов, для гадания и как средство для заклинаний.

Ещё дата 16 июля в месяцеслове получила название Стожары. В народном понимании Стожары — это и название праздника, и полярная звезда, вокруг которой на привязи ходит лошадь, и высокие колья, вокруг которых стоят стога.

В Маков день ставили сенные стога. В некоторых местах было принято последний стог сена разбрасывать по лугам. Если же в Маков день начинался дождь, а дожди в этот период бывают часто, крестьяне на луга приводили своих детей, которые бегали с непокрытой головой вокруг стогов и просили, чтобы Стожары дожди прогнали.

Фото: goodfon.ru

Приметы и поверья