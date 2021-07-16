Маков день: приметы на 16 июля

По народным приметам, 16 июля — несчастливый день. Лучше не начинать в это время никаких новых дел, да и вообще следует быть осторожными!
Традиции и обычаи
В народе день прозвали Маковый, потому что в этот период сеяли мак. Это растение с давних пор применяли в кулинарии, народной медицине и магии. Считается, что особенно хорошо мак растёт на полях битв. Существовало предание, что кровь погибших воинов поднимается из земли и превращается в кровавые маковые цветы, которые просят живых молиться об упокоении их грешных душ. В некоторых местах мак называли цветком-приведением, а детям не разрешали гулять в местах, где он растёт. Связано это с боязнью, что растение может высасывать человеческую кровь.
Также раньше верили, что мак способен противодействовать нечистой силе. Это верование было основано на том, что растение обладает снотворным свойством, то есть может усыпить враждебных человеку духов. Помните, маковое поле в «Волшебнике Изумрудного города» Александра Волкова, с которого уснувших Элли и Тотошку вынесли Железный дровосек и Страшила, а отважные мыши — Трусливого льва?
Мак активно используется в народной медицине. Препаратами, изготовленными на его основе, лечат кашель, диарею, дизентерию, патологии мочеполовой системы. Используют растение и в кулинарии. Его семенами посыпают хлебобулочные изделия. Ещё из семян готовят маковое масло и начинку для рулетов и пирогов.
Кроме того, семена дикого мака считали мощным оберегом. Их желательно было всегда носить с собой — они оберегали от неприятностей и несчастных случаев. Зернами мака обсыпали дом, чтобы защитить его от всяких бесовских хитростей и наваждений!
Раньше мак сыпали в обувь новобрачным, чтобы оградить их от ведьм и колдунов. Верили, что, пока ведьма не пересчитает все маковые зёрна, она не сможет навредить молодым. В Южной Руси с помощью зёрен мака вызывали дождь. Их бесчисленное количество в народе связывали с дождевыми каплями. Во время засухи маковые семена сыпали в один, три или девять колодцев.
Из-за большого количества зёрен в народе мак считался символом изобилия и богатства. Зернышки мака смешивали с куриным кормом в надежде, что птица будет лучше нестись. Сегодня растение используют при изготовлении оберегов, для гадания и как средство для заклинаний.
Ещё дата 16 июля в месяцеслове получила название Стожары. В народном понимании Стожары — это и название праздника, и полярная звезда, вокруг которой на привязи ходит лошадь, и высокие колья, вокруг которых стоят стога.
В Маков день ставили сенные стога. В некоторых местах было принято последний стог сена разбрасывать по лугам. Если же в Маков день начинался дождь, а дожди в этот период бывают часто, крестьяне на луга приводили своих детей, которые бегали с непокрытой головой вокруг стогов и просили, чтобы Стожары дожди прогнали.
Приметы и поверья